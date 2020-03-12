台中市區竟出現「送肉粽」？　法師：不是彰化獨有…儀式內幕畫面曝！

▲台中市11日晚間出現「送肉粽」儀式，儀式隊伍將「煞」送至出海口。（圖／法師龍臥雲提供）

記者白珈陽／台中報導

「送肉粽」是為祈死者超生、生者獲福的儀式，在彰化地區廣為盛傳，但11日晚間11時許台中市南區竟也出現了「送肉粽」，相當罕見。對此，主持這場儀式的知名法師龍臥雲做出解釋，送肉粽並非彰化專屬習俗，全台各地只要有人上吊往生，其家屬就會請法師到場祭煞，儀式有「拿麵線」、「祭樑」、「押繩子」等代稱，而彰化則統稱「送肉粽」，其次，因彰化地區處理方式比較大張旗鼓，所以較廣為人知。

11日有民眾在臉書社團「烏日大小事」PO文表示，南區大慶街11日晚間11時將舉行送肉粽法事，路線會從大慶街二段出發，沿路經過烏日區、大肚區（大慶街二段→中山路一、二、三段→王田交流道），路線皆為大馬路，儀式到12日凌晨1時結束，「請各位烏日區的朋友於晚間11點至凌晨1點避免外出及迴避。」，引起網友議論紛紛，表示「謝謝提醒，感恩」、「以為只有鹿港才有此習俗」。

請繼續往下閱讀...

據悉，昨日儀式係因喪家的家屬在家中上吊往生，家屬為求亡者安息，找到知名的「送肉粽」法師龍臥雲。龍臥雲表示，昨晚的法事大約在12日凌晨12時15分許，儀式隊伍從南區出發，至於送到哪個出海口？他說，在10幾年前曾遇過已快送到出海口了，卻遭當地人圍堵、干擾，不讓儀式繼續執行的尷尬情形，因此對於最後將送到哪個出海口，他們是進行保密的。儀式約在1時許順利圓滿結束。

▲▼法事大約在12日凌晨12時15分許，儀式隊伍從南區大慶街出發，約在1時許順利圓滿結束 。

龍臥雲說，送肉粽並非彰化專屬習俗，他分享從小看其他長輩的處理方式；全台各地只要有人上吊往生，其家屬就會請法師去現場祭煞，只是各地處理方式不同，才會通知大家迴避。以前的人較有禁忌，因此不會直接說祭上吊，而是用「拿麵線」、「祭樑」、「押繩子」等代稱，彰化則統稱為「送肉粽」。

▲龍臥雲提到，往年鄉民若是家中有人死於上吊等原因，為了面子或考慮到將來要將屋子賣出，家屬會選擇低調處理後事。

由於往年沒有「凶宅條例」，鄉民若是家中有人死於上吊等原因，為了面子或考慮到將來要將屋子賣出，家屬會選擇低調處理後事；而現在有了凶宅條例，政府規定必須通報，大家也就不會顧忌那麼多了。另外，臥龍雲提到，彰化鹿港一帶的處理方式比較大張旗鼓，會張貼公告，提醒民眾迴避儀式隊伍，而彰化以外的地區大多是默默請法師處理，到門口就直接上車離開，也因為如此，「送肉粽」才廣為人知。他也說，其實台中市的送肉粽不光有這一次，在2、3年前，也曾有過進行儀式。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



【更多新聞】



難敵肺炎疫情！ 阿秋大肥鵝台中太平店3月停業



烏日啤酒廠「單日限量24瓶」酒精開賣！ 廠長要員工別買：先給消費者



土地公廟前車遭擦撞他報案 警察趕到「一次開兩張」：兩人都違停