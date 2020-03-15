他曝「口罩2.0」背後真相：全靠一女性軟體員不眠不休完成　與唐鳳無關

▲洛杉基指出，口罩實名制2.0與唐鳳無關。（合成圖／資料照）

圖文／CTWANT

口罩實名制上路後，有些民眾因為工作關係，無法花時間在藥局排隊，依舊是一片口罩也買不到；政府續推出2.0版本讓民眾網購，於12日開始試營運，政委唐鳳被稱為募後大功臣，但自由作家洛杉基卻爆料軟體並非出自唐鳳之手，只是被蔡政府的官員搶功勞。

請繼續往下閱讀...

洛杉基今（14日）上午表示，看了《李四端的雲端世界》節目採訪好幾位健保局屬下資訊處的員工，這才明白口罩實名制2.0版本的真相；民眾都以為短短幾天就被寫出來的軟體是唐鳳寫的，但其實「幾乎全靠一位女性軟體撰寫人員」不眠不休完成這個傑作，與唐鳳幾乎沒有關係。

洛杉基表示，這名寫軟體的女員工和幾名同事在雲端作業，讓健保卡、出入境管理局的資料庫順利交換，只要刷健保卡就能得知民眾出入境、領取口罩的所有記錄。另外，他們還設計了「疾管家」APP，讓民眾可線上提問，並且方便查詢特約藥局的口罩存量。

▲杉基臉書發文，痛批蔡政府搶功勞和造神。（圖／洛杉基臉書）

「所以把這些功勞全部推到鳳姐身上，除了是造神，更是對那些夙夜匪懈工作的無名英雄不公平！」洛杉基痛批，蔡政府的官員竟和這些真正努力做出軟體的人搶功勞，而且不斷造神，將疫指中心指揮官陳時中、唐鳳吹捧過頭，「卻不去表揚那些真正埋頭工作、犧牲假日、把工作如期完成卻不求名利的工作人員，令人感到不平！」

更多 CTWANT 報導

新店隨機殺人騎士慘死！妻哭喊「王秉X你在幹嘛」 廢死聯盟回應了

逼「下跪磕頭」婦找到了！警依脅迫醫療人員罪函送 藥師忍淚不提告

記者會上罕見動怒！ 白目記者提問「這句話」一秒惹火球王