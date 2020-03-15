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香港回台南「居家檢疫陳男」趴趴走…手機定位竟在高雄！下場慘了

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▲台南市歸仁區一位居家檢疫中陳姓男子趴趴走，專案小組將他尋獲，以專車送回檢疫場所，台南市衛生局將依法裁罰。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

▲台南市歸仁區一位居家檢疫中陳姓男子趴趴走，專案小組將他尋獲，以專車送回檢疫場所，台南市衛生局將依法裁罰。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區一位居家檢疫中陳姓男子，3月14日下午5時擅離外出，手機訊號最後是晚上6 時33分，位置在高雄市梓官區某處，專案小組進行查訪，15日下午2時15分被警方尋獲，以專車將陳男送回檢疫場所，台南市衛生局將依法裁罰，並呼籲居家檢疫民眾應遵守相關規定勿以身試法。

台南市民政局指出，陳姓男子係於3月11日由香港入境回台，需居家檢疫至3月25日解除監測。經台南市防疫人員於3 月11日至3月14日均有取得聯繫，惟該民眾於14日晚間外出，經多次聯繫未能聯繫上即透過警政機關協尋。

台南市相關單位即組專案小組進行查訪，並於15日下午2時15分被警方尋獲，衞生局指派專車將陳某送回檢疫場所；並由警車隨行護送。

台南市長黃偉哲獲悉居家檢疫者，違規擅自外出十分遺憾，已經指示台南市衛生局依相關罰則予以處理。台南市政府再次呼籲依「嚴重特殊傳染傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，自2月27日凌晨起，若有違反居家隔離及居家檢疫之民眾，將從重裁處20萬至100萬罰鍰及10萬至100萬罰鍰。台南市衛生局指出，該案陳姓男子違法將視情節加重裁罰金額，10萬元起跳。防疫視同作戰凡應遵守居家隔離或居家檢疫的民眾切勿心存僥倖以身試法 。

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