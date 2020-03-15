堅持去「旅遊疫情建議第三級」國家玩？　指揮中心：回國恐無法領防疫補償

▲民眾執意要前往第三級疫情嚴重國家旅行，回國恐無法領防疫補償。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心自從新冠肺炎爆發開始，陸續針對疫情嚴重國家提升旅遊疫情建議，其中第三集是「非必要避免前往當地」，但若有民眾執意要前往第三級疫情嚴重國家旅行，指揮中心也將研擬相關辦法，回來可能就沒辦法拿到居家檢疫和居家隔離的每日1,000元的防疫補償，詳細規定最快明日公布。

目前中國大陸（含港澳）、韓國、伊朗、義大利旅遊疫情建議列為第三級警告；而歐洲申根國家（包括法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登）及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜（杜拜含轉機）旅遊疫情建議，將在3/17提升至第三級。

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社區防疫組副組長莊人祥受訪時表示，要去第三級疫情嚴重國家，必須提出必須前往的理由，例如公司指派的商務、公務行程，但如果是旅遊就不行，因為第三級旅遊疫情建議是可以退費的，指揮中心目前也針對相關法源在研擬規定內容，最快明天才能公布。

另外，今天公布的案54例確診個案，被網友在PTT爆料是欺騙公司去「國內旅遊」，但實際跑去國外玩，害所有同事都必須居家檢疫14天。對此，莊人祥則說，無法證實網路上的爆料內容。