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防疫政策變軟？他納悶政府「讓爽玩歐洲的人回來」　網提議：入境全隔離14天

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▲中央流行疫情指揮官陳時中視導新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習。（圖／記者林敬旻攝）

▲停航對國內經濟有巨大損失，部長也感到十分兩難。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃可昀／綜合報導

台灣的防疫措施是多國效仿對象，不過，今（15日）一口氣新增了6名確診病例，總人數來到59例。網友在PTT討論，台灣政府在疫情一爆發就充滿警覺，對於各項防疫都小心翼翼，最近不少國家也開始正視疫情嚴重性，陸續宣布斷航、入境人士隔離等等，「但台灣卻還放這些在歐洲啪啪走的人回來，政策484（是不是）變得不夠硬阿？」

▲▼59,肺炎,關係圖,地圖( 圖／曾梓倩製）

請繼續往下閱讀...

▲59名確診例關係圖。（ 圖／記者曾梓倩製）

一名網友在PTT表示，前段時間幸好有政府的謹慎態度，確診數字一直很零星，但今天卻一次新增了6起病例，且全部都是境外移入個案，包括從泰國、日本北海道、埃及等國旅遊回來的國人，台灣的防疫政策似乎「變軟了」。

其他網友回應，「部長說防疫講求科學證據，可是從來沒有提出一個數字說停航的經濟損失是多少」、「真的兩難！但若島內感染失控，經濟損失更大」、「停太多對經濟不好吧，應該還在權衡兩者的利害。」

另一名網友也發文「可以執行若執意出國玩，回國都隔離14天嗎？」內容提到，關鍵時期仍有些人堅持要出國旅遊，他認為這群旅客回國應該一律隔離14天，「1月不知道可怕出國就算了，風聲鶴唳之際還出國『玩』是怎樣？不能共體時艱嗎？」且這群旅客隔離期間不應領取政府補助，「努力賺錢繳稅，繳稅的錢可能還要補助這些人的隔離，真的感覺很嘔！」

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