防疫政策變軟？他納悶政府「讓爽玩歐洲的人回來」　網提議：入境全隔離14天

▲停航對國內經濟有巨大損失，部長也感到十分兩難。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃可昀／綜合報導

台灣的防疫措施是多國效仿對象，不過，今（15日）一口氣新增了6名確診病例，總人數來到59例。網友在PTT討論，台灣政府在疫情一爆發就充滿警覺，對於各項防疫都小心翼翼，最近不少國家也開始正視疫情嚴重性，陸續宣布斷航、入境人士隔離等等，「但台灣卻還放這些在歐洲啪啪走的人回來，政策484（是不是）變得不夠硬阿？」

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▲59名確診例關係圖。（ 圖／記者曾梓倩製）



一名網友在PTT表示，前段時間幸好有政府的謹慎態度，確診數字一直很零星，但今天卻一次新增了6起病例，且全部都是境外移入個案，包括從泰國、日本北海道、埃及等國旅遊回來的國人，台灣的防疫政策似乎「變軟了」。

其他網友回應，「部長說防疫講求科學證據，可是從來沒有提出一個數字說停航的經濟損失是多少」、「真的兩難！但若島內感染失控，經濟損失更大」、「停太多對經濟不好吧，應該還在權衡兩者的利害。」

另一名網友也發文「可以執行若執意出國玩，回國都隔離14天嗎？」內容提到，關鍵時期仍有些人堅持要出國旅遊，他認為這群旅客回國應該一律隔離14天，「1月不知道可怕出國就算了，風聲鶴唳之際還出國『玩』是怎樣？不能共體時艱嗎？」且這群旅客隔離期間不應領取政府補助，「努力賺錢繳稅，繳稅的錢可能還要補助這些人的隔離，真的感覺很嘔！」

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