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雲林鐵漢村長為獨老奉餐換尿布　連任8屆憑實力無誤

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▲雲林縣水林鄉灣西村長黃常（66歲）連任8屆任期已31年，樂善好施鐵漢柔情，為無血緣關係的獨居老人備三餐換尿布、隨傳隨到溫柔至極，將村民視為家人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣水林鄉灣西村長黃常（66歲）連任8屆任期已31年，樂善好施鐵漢柔情，為無血緣關係的獨居老人備三餐換尿布、隨傳隨到溫柔至極，將村民視為家人。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林水林鄉灣西村長黃常去年9月，被村中獨居長輩告知身體不行了並交待身後事，黃常聽了不捨便自掏腰包買營養品，備三餐外，幫忙洗澡、換尿布清理排泄物；8任31年村長，曾為老終無子嗣獨居長輩入殮、扶棺，並視為親人般捧牌位、骨灰甕入塔安奉，深受村民肯定支持；村民說，村長樂善好施堪稱村中守護神。

現年66歲的雲林縣水林鄉灣西村長黃常，1990年35歲當第14屆村長迄今已連任8屆，在競選第8次更以同額競選連任。擔任31年村長，從年輕做到領敬老津貼；水林鄉是一個風頭水尾的偏鄉，人口外移嚴重，設籍有1千多人，實際居住約不300人，大多獨居或年邁者居多。

請繼續往下閱讀...

黃常擔任村長後，把村中長輩視如雙親一樣照顧，自掏腰包買營養品讓長輩補元氣，曾經有村裡的獨居老人過世，其兄弟姊妹無人前來處理，村長一肩擔起所有處理事宜，從醫院領大體、移靈、入殮、火化、進塔，一路從幫忙拿引魂幡、跟拜、捧神主牌到捧骨灰罈入塔，過程讓誦經的道長以為他是家屬還向他要紅包。

2019年9月，村中一位76歲的蔡姓獨居老人，年輕時北漂工作，未娶妻亦無子嗣，因身體狀況不佳，無法自行起身，向村長交代說他快死了，將他交給葬儀社等語，村長聽了立即安撫說「你身體還健康」，並對其拍胸脯說「我來照顧你」要老翁放心，當下買了數千元營養品及補品照顧老翁。村長每日前去蔡翁家照看多回，蔡翁有狀況也會隨時打電話，每接到電話都親自前往照顧，有時半夜跑好幾趟。

▲雲林縣水林鄉灣西村長黃常（66歲）連任8屆任期已31年，樂善好施鐵漢柔情，為無血緣關係的獨居老人備三餐換尿布、隨傳隨到溫柔至極，將村民視為家人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣水林鄉灣西村長黃常任期已31年，樂善好施鐵漢柔情，連任8屆，村民誇讚絕對憑實力無誤。（圖／記者蔡佩旻攝）

黃常說「捨不得呀！ 我爸爸已經不在，他就像我的長輩一樣」，照顧老翁三餐都是買外食，老翁想吃稀飯時就會煮給他吃，晚上七點去清潔身體並抱他上床睡覺，十點再去幫他換尿布，隔日早上七點再換一次尿布。

蔡翁的生活花費不擔心，蔡翁自己的老人年金用來購買尿布、三餐飲食等等都夠用，目前狀況符合重度障礙身心障礙資格，正在申請入住養老院，待程序跑完，蔡翁就能進入養老院受更妥善的照料，在這之前仍會盡心力照顧他。

蔡姓老翁紅著眼哭著說，當時身體健康每況愈下，覺得人生沒希望了，所以向村長交代後事，現在都多虧村長在照顧，一日探訪十多回，甚至半夜不放心都會再跑幾趟，比親人更親，宛如自己的晚輩。

黃常說蔡翁這平時也沒鄰居會來探訪，跟關犯人沒兩樣，所以常來陪他聊天，讓他心靈不寂寞身體才會健康，現在已可自行稍微移動，未來順利進療養院，才能更方便。黃常說，除了村長薪水之外，自身有務農種植西瓜、紅蘿蔔、蒜頭、稻米、花生等等收入，能幫村民多少就算多少。

灣西村民黃衍勳表示，村長照顧長者讓村民都很感動，真的很少人能做到這個程度，半年多來始終如一，即便是自己家人也很少人能做到這個樣子，他對村民的服務真的是沒話說。

▲雲林縣水林鄉灣西村長黃常（66歲）連任8屆任期已31年，樂善好施鐵漢柔情，為無血緣關係的獨居老人備三餐換尿布、隨傳隨到溫柔至極，將村民視為家人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲黃常照顧老翁三餐，想吃稀飯時就會煮給他吃，晚上七點去清潔身體並抱他上床睡覺，十點再去幫他換尿布，隔日早上七點再換一次尿布。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣水林鄉灣西村長黃常（66歲）連任8屆任期已31年，樂善好施鐵漢柔情，為無血緣關係的獨居老人備三餐換尿布、隨傳隨到溫柔至極，將村民視為家人。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蔡姓老翁紅著眼哭著說，現在都多虧村長在照顧，一日探訪十多回，甚至半夜不放心都會再跑幾趟，比親人更親，宛如自己的晚輩。（圖／記者蔡佩旻攝）

►「時間對我們來說完全沒用！」


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