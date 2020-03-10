雲林農田驚見1公尺長鱷魚悠遊　鄉親嚇壞急叩里長！義消10分鐘生擒

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市江厝里新厝仔一處農田溝渠今（10）日突然出現一隻長約1公尺的鱷魚，附近民眾嚇壞趕緊通知里長，斗六市民代表會主席胡克勤、江厝里長沈永清接獲通報後，立即請雲林縣消防局斗六分隊的義消廖國志幫忙捕捉，鱷魚兇猛讓賴國志花了好一番工服才將其制伏。

▲雲林縣斗六市江厝里新厝仔一處農田溝渠今日突然出現一隻長約1公尺的鱷魚，義消賴國志幫忙捕捉，鱷魚兇猛讓賴國志花了好一番工服才將其制伏。（圖／翻攝自Facebook／胡克勤）



斗六市代表會主席胡克勤表示，附近並沒有鱷魚飼養場，會出現這麼大一隻鱷魚，研判可能是人為飼養的寵物不慎脫逃或是棄養所致，他表示，鱷魚是有危險性的動物，飼主要妥善飼養，千萬不可胡亂棄置，以免造成民眾困擾，對鱷魚也不好。

江厝里長沈永清說，他是第一次接到這種鱷魚逛大街的民眾陳情案件，當下他偕同義消賴國志，前往江厝里新厝仔土地公廟前的農田，果不其然就看見真有條鱷魚在溝渠中。

雲林縣消防局斗六分隊義消賴國志等人戴上粗手套，先用器具將鱷魚箝住嘴巴，避免牠張嘴咬人，接著再用繩子將其嘴綑綁，過程大約十多分鐘，順利抓住鱷魚後，才讓大家鬆了一口氣，目前先將鱷魚關住，看是否有飼主來認領。

雲林縣府動植物防疫所指出，若有飼主讓鱷魚不慎傷人，受害者可提出民事求償，而飼主如果任意棄養，也將面臨動物保護法可罰3到15萬元罰款。

▲江厝里長沈永清說，他是第一次接到這種鱷魚逛大街的民眾陳情案件，當下他偕同義消廖國志，前往江厝里新厝仔土地公廟前的農田，果不其然就看見真有條鱷魚在溝渠中。（圖／翻攝自Facebook／胡克勤）



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