8旬獨居翁「衣不蔽體」倒臥浴室24小時　警破門即刻救援

▲警方破門而入，發現老翁倒臥浴室將近24小時，趕緊將他送醫救治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名為社會局委託照護的黃姓老翁（83歲），11日下午6時許，其社工師久久無法聯絡上，擔心在家發生危險，趕緊報警求援；警方到達時大門深鎖，叫門也無人回應，只好破門進入尋找，發現老翁倒臥浴室將近24小時，立即將他送醫救治，所幸沒有生命危險。

警方表示，經社工師通報後，文山派出所警員顧竣允、劉尚豪獲報後立即按址趕赴老翁住家，發現大門深鎖，於住家外呼喊老翁均無回應，員警見住家大門為簡易門鎖，因恐老翁發生意外故使力將大門撞開，進入屋內逐間找尋後，發現該名老翁倒臥在浴室內無法起身，但意識尚清楚。

黃姓老翁說，自己患有慢性病，於10日晚要洗澡脫去衣褲後，突然自覺四肢無力而跌臥在浴室地板，且無法起身求救，就這樣躺了近24小時，所幸警即時出現救護。

員警見老翁衣不蔽體，擔心其失溫受寒，便立即取件毛毯讓老翁保暖，並通知救護車將其送往醫院救護，所幸老翁經檢查後身體無恙，遂通知家屬到醫院照護，家屬對警方於接獲報案後火速救援，表達十分感激。

苗栗警察分局賴分局長銘助表示，我國正處於高齡化社會，平時同仁於家戶訪查時，應更加關心獨居老人之生活起居，民眾家有年長者，若遇有需要協助時，請立即通報相關單位給予妥適的安置與照護。

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