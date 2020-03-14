快訊／26歲男從雲林縣府身障中心7樓墜落　卡1樓頂遮雨棚傷重送醫

▲雲林縣社會處社會身心障礙福利中心發生墜樓疑外，警方獲報趕抵現場，拉起封鎖線。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣社會處社會身心障礙福利中心14日9時左右發生一起墜樓疑外，一名26歲男子疑似從7樓長期照護中心墜落在大門1樓的遮雨棚上方，社會處人員發現緊急報警處理，消防隊獲報將掉在遮雨棚的男子送台大雲林分院搶救。

雲林縣消防局接獲報案人指出，有人墜樓掉在遮雨棚上，獲報後緊急出動公園分隊3部水箱車、1部救護車共9名警消前往搶救；因戶外下雨濕滑搶救困難，因2樓遮雨棚空間不大亦害怕遮雨棚碎裂，警消架長梯爬到晴雨棚小心將傷者固定以防二度意外，經過約30分鐘將男子搶救下來送往台大雲林分院搶救中，因傷勢嚴重，目前醫生仍極力救治中。

據了解，該名26歲男子領有中度身心障礙手冊，疑為社會處身心障礙7樓長期照護中心住民，墜樓身體多處骨折、下肢變形；至於墜樓原因，雲林縣政府社會處表示，一切還在了解當中。

警方獲報趕抵現場，拉起封鎖線，並逐步採證可疑墜樓處，警方表示，墜樓原因尚在了解中，針對相關都還在訪談清查，在等待負責人說明，今日適逢大雨，是否為陽台濕滑造成意外墜樓，或是其他因素，警方正在調查當中。

▲雲林縣社會處社會身心障礙福利中心墜樓疑外，一名男子疑似從7樓墜落在大門1樓的遮雨棚上方，警消前往搶救。（圖／民眾提供）

▲警方表示，墜樓原因尚在了解中，針對相關都還在訪談清查，在等待負責人說明，今日適逢大雨，是否為陽台濕滑造成意外墜樓，或是其他因素，警方正在調查當中。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣社會處社會身心障礙福利中心墜樓意外，一名男子疑似從7樓墜落在大門1樓的遮雨棚上方，遮雨棚呈放射狀龜裂。（圖／民眾提供）



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