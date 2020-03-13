UberEats外送員巧遇對手！熊貓「意外舉動超有愛」　他笑賺到：同行果然溫暖

▲UE外送員在路上巧遇熊貓外送員。示意圖，非本文當事人。（圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

近年來外送平台興起，不少人都有在使用UberEats、foodpanda和戶戶送等系統叫餐，十分便利。一名UberEats外送員今（13日）發文稱，自己在路上遇到競爭對手，沒想到對方突然釋出善意，讓他賺到豐盛的一餐，不禁感激直喊「同行果然溫暖」。

一名在UberEats跑外送兼職的男網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，他表示今日送餐時，恰巧在路上遇到競爭對手foodpanda的外送員。本來他只是點頭打個招呼，沒想到對方這時卻突然開口表示，剛剛有位客人取消了訂單，食物無法再賣，必須銷毀，無奈數量過多，就問他要不要拿一個走。

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▲原PO獲得免費一餐，樂得直喊賺到。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO見對方釋出善意，就欣然接收了其中一碗火鍋，對此還笑稱「同行果然有溫暖，賺到一餐好爽內。」他隨後也建議熊貓外送員，可以把剩下的餐拿到台北車站分給有需要的人，才不會浪費食物。

貼文一出，網友們都笑說「畫面很有愛」，「下次換你請他」、「不浪費食物就給讚」、「我記得熊貓，銷毀算是員工餐」、「首先要養成打招呼的習慣XD」、「同行非敵國」、「火鍋耶！真好，意圖使人訂外送」。

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