醫護叫外送被嫌「你們很髒」　Foodpanda道歉：夥伴有疑慮可拒單

▲外送平台foodpanda遭爆料對醫護人員口出惡言。圖為示意圖，當事人與本新聞無關。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19、武漢肺炎）疫情持續延燒，站在第一線的醫護人員們不畏高風險，替全國人民做好疫情把關。不料，卻有外送員對醫護人員口出惡言「你們很髒、醫院很髒！」

網友在社群網站臉書（Facebook）社團「草屯人」表示，「前幾天有同事叫外送Foodpanda，結果外送員到醫院外打給同事，請她到醫院外取貨，並說『因為你們很髒、醫院很髒』。」此話一出，令該名醫護人員感到相當難過，直呼「就是因為不方便才叫外送，也知道外送員很辛苦，但這樣的話讓同事們都很受傷。」

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根據《中央社》報導，南投縣草屯鎮佑民醫院證實確有此事，佑民醫院表示，疫情爆發前外送員會送餐到醫院各個樓層，現在則是改為送餐到醫院門口。而這名外送員站在對街，保持更遠的距離讓護理師取餐。

佑民醫院呼籲「考量防疫，外送員不進醫院是正確行為，但醫護人員很辛苦，希望外界不要歧視，多鼓勵與加油，醫院都有落實防疫措施，請民眾不必過度恐慌。」

對此，許多網友都留言「叫他不要做了，以後生病也不要去醫院了，沒有同理心，也不想想人家多辛苦」「這位外送員該向所有醫護人員道個歉」，不過也有網友說「不能因一名外送員行為而一竿子打翻一條船。」

Foodpanda回應「全力支持防疫，確保顧客、餐廳與外送夥伴安全與健康，但外送夥伴溝通時措辭不當，而讓消費者感到不愉快，深感抱歉」「 外送夥伴配送到醫療院所時，建議主動與顧客聯繫到通風良好的醫院出入口旁領餐點，如果外送夥伴仍有疑慮，可於接單時透過『拒單』功能，彈性自主選擇服務內容。 」

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