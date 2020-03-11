外送員打翻濃湯！他接客服「取消訂單」電話　霸氣回覆萬人讚爆

▲ 外送員不慎打翻濃湯 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

人難免都有不小心的時候。一名男網友日前叫外送，外送員卻在交餐時把一杯濃湯打翻了，但他仍選擇直接付錢。事後原PO也接到客服人員的電話，一連串阿撒力的回覆也讓網友們讚翻，表示「你真的很棒」。

「你遇到外送員打翻機率是多少？」一名男網友日前在臉書「爆廢公社」發文，他表示自己叫了一份外送餐，怎料外送員抵達時，不小心在他面前把濃湯打翻、灑落一地。

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原PO指出，這位外送員打翻東西後看起來蠻緊張的，但他認為，大家都是辛苦出來討生活的，所以選擇付全額給對方，沒有任何刁難。原PO說，事後外送員似乎有回報給客服中心，因此他也接到客服電話詢問是否取消訂單，但他堅持「正常取單」，因為其他餐點還是可以吃的，「少喝一杯濃湯，也不會少塊肉。」

▲ 原PO原文 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們看到原PO霸氣又大方的回覆都讚爆了，紛紛表示「人真好」、「有道歉、態度好，都可以接受」、「你真的很棒」、「有時候是店家包裝的問題，跟外送員無關」、「不是故意的可以接受，說一下就好了」。

留言處也有女網友分享反例，她表示有遇過外送員送來的餐已經流出一大半，剩下不到一半的湯在碗裡，很明顯就是打翻。詢問對方是怎麼回事，卻得到「沒怎樣啊」的回應，讓她超傻眼，「當然這種人真的不多啦，我遇到的都很客氣。」

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