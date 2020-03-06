　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熊貓外送員猛接單「月收13萬」！薪資單惹議...他揭內情勸：不用羨慕

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼熊貓外送員罷工。（圖／記者李宜秦攝）

▲熊貓外送。（圖／記者李宜秦攝）

記者張嘉晏／綜合報導

外送平台「foodpanda」1月才因新的計酬方式引發勞資爭議，延燒到2月仍無解。不過有網友近日就投稿一張薪資單到靠北粉專，可見這名外送員2月的總收入竟高達13萬，讓不少同業不敢置信，質疑根本是P圖。然而也有人跳出來表示，真的有一名外送員每天拚了命跑單，才有這樣的成果，勸大家不用太羨慕。

臉書粉專「靠北熊貓」近日出現一則薪資單，上頭記錄著該外送員2月的薪水，上半月和下半月加起來高達13萬6415元。貼文中也寫道，「機會是留給準備好的人，那些愛抱怨、沒資源，尤其是搞罷工的，最好都別再回來囉！」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 熊貓外送員拚到月收13萬 。（圖／翻攝自靠北熊貓）

▲月收13萬的薪資單。（圖／翻攝自靠北熊貓）

貼文上線後，立刻吸引同行熱議，不少人質疑起圖片的真實性，認為應該是P圖成分居多，「第一次看到件數獎勵有4萬多」、「看起來跟公司傳的形式不一樣，別再唬爛」、「格式、間距、字體都不一樣，還要再努力」、「里程獎勵怪怪的，除非都短單，我只有他一半的薪資，里程獎勵卻跟他一樣」。

不過也有人說，薪資單的主人是真有其人，「這是桃園一個男生跑的，剛我說他要火了」、「這是我們群組另一位師傅跑單的，不知道為啥被放來著」、「他每天睡沒5小時，整月無休，加上過年跑的人少，才有此好成績，所以不用羨慕」。

另有外送員指出，2月的薪資信一共發了3封，原因是第一次有誤，認為這應該不是改過的圖。

▼ 有人說公司搞錯，薪資信寄了3次。（圖／翻攝自靠北熊貓）

▲▼ 熊貓外送員拚到月收13萬 。（圖／翻攝自靠北熊貓）

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

ET快訊
遭控背信台中被逮！范可欽「搬家沒收到傳票」臉書發聲了
黃智賢提6點批評陳時中「裝睡」　網怒轟：要有點良心
鐵鎚狠K蔡阿嘎孕妻！黑衣男起底「是館長粉絲」..共犯還有恐怖
達比修有出現咳嗽症狀取消登板！推特自爆：可能得新冠肺炎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拆開壞掉的行動電源…金屬片刻滿整面「般若心經」！　網起雞母皮：有隱情

清明返鄉！金門、澎湖航線「第二波加班機」3/9起開訂

熊貓外送員猛接單「月收13萬」！薪資單惹議...他揭內情勸：不用羨慕

醫護被外送員嫌「髒」！各界醫師撻伐：誰的心比較髒？

三刷逛不完！台灣燈會創千萬人次的關鍵

觀光寒冬還沒到谷底！專家曝兩大原因⋯斷言「旅客數還會再減少」

台大名師王業立腎臟移植　捐贈者曝光…網友感動：一輩子的相伴

不熟學弟丟紅炸彈！他傻眼「15年沒聯絡」求解　網戳破盲點：你自己挖洞的

藥局防疫酒精瞬間被秒殺 只因郵差「送貨」巧遇口罩人龍！

部長累了！陳時中口誤說成「量口罩」　網刷爆留言：快去睡覺

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

蔡阿嘎夫妻被打...館長出面開戰黑衣人！　怒轟「垃圾」：人家是一個媽媽

拆開壞掉的行動電源…金屬片刻滿整面「般若心經」！　網起雞母皮：有隱情

清明返鄉！金門、澎湖航線「第二波加班機」3/9起開訂

熊貓外送員猛接單「月收13萬」！薪資單惹議...他揭內情勸：不用羨慕

醫護被外送員嫌「髒」！各界醫師撻伐：誰的心比較髒？

三刷逛不完！台灣燈會創千萬人次的關鍵

觀光寒冬還沒到谷底！專家曝兩大原因⋯斷言「旅客數還會再減少」

台大名師王業立腎臟移植　捐贈者曝光…網友感動：一輩子的相伴

不熟學弟丟紅炸彈！他傻眼「15年沒聯絡」求解　網戳破盲點：你自己挖洞的

藥局防疫酒精瞬間被秒殺 只因郵差「送貨」巧遇口罩人龍！

部長累了！陳時中口誤說成「量口罩」　網刷爆留言：快去睡覺

這也太爽了！「最有溫度的候車亭」　宜蘭三星等公車還可泡湯

「口罩之爭」吳宗憲告館長首開庭　天王互嗆對決...首輪憲哥缺席

「目視速度快」警一路追闖私宅酒測0.75　大法官撐腰：程序有誤！騎士無罪　

浪貓初見小鹿賞喵拳　她錄下「走心過程」現在每天曬恩愛

在家也是蜘蛛人！湯姆霍蘭德「瞞漫威狂偷道具」　帶走鋼鐵人寶物

黃竣民／恢復徵兵制是提升戰力？還是另一齣鬧劇？

網路互嗆鐵鎚怒襲蔡阿嘎！查無紀錄...黑衣男疑唬爛　檢警追幕後指使者

深櫃男人的微風細雨　《叔・叔》不只是公開性向這麼簡單

遭控背信！范可欽臉書發文澄清「搬家沒收到傳票」：被訊問15分鐘就回家

讚孩子已超乎想像　蘇貞昌：我孫女說要讀火星大學

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

確診音樂家爆　「彩排沒戴口罩咳不停」

澳音樂家咳嗽　NSO團員難以置信

快訊／新冠肺炎再添2例！

即／58歲音樂家在台發病　緊急隔離21人

宣布緊急狀態？陳時中：台灣離那個情況還很遠

下週2波冷空氣來襲　北台濕冷降雷雨

LIVE／指揮中心2210加開記者會

foodpanda「3月全台天天免外送費」

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

確診澳籍音樂家在「國家音樂廳」表演　文化部：關閉消毒「近期演出全取消」

模仿朴敘俊呆萌栗子頭　反差照吸1.9萬讚

強度升級冷氣團！今晚2地區再急凍13°C

更多熱門

相關新聞

古意外送員爬12樓送餐　17F妹心疼炸

古意外送員爬12樓送餐　17F妹心疼炸

現在很多大樓都有管理員，如果想上樓可能要有住戶帶，或登記換證，如果管理員不在恐怕就要等等。一位外送員日前就接到大樓住戶的訂單，但送達後眼見管理員不在，擔心餐點太晚送達，竟選擇自己走樓梯到12樓，讓點餐的女網友直呼感動，也很心疼對方，「願他以後外送都順利。」

foodpanda「3月全台天天免外送費」

foodpanda「3月全台天天免外送費」

合庫大舉徵才360人　儲備菁英人數創新高

合庫大舉徵才360人　儲備菁英人數創新高

外送妹跑中山大學「2杯珍奶被叼走」傻眼

外送妹跑中山大學「2杯珍奶被叼走」傻眼

FENDI快閃夾娃娃機開幕

FENDI快閃夾娃娃機開幕

關鍵字：

外送員熊貓foodpanda靠北熊貓薪資

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

美女主播李文儀「通化街老家17億」標出！

台大醫解析《金師傅2》劇情被讚爆

確診音樂家爆　「彩排沒戴口罩咳不停」

法世界報讚：台灣是抗新冠病毒典範

艾莉絲夫婦超市起爭執！

3月底武漢病例將清零？　陸中工院士說話

英男「在武漢染新冠肺炎」憶染病過程：像被火車輾過

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面