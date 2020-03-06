熊貓外送員猛接單「月收13萬」！薪資單惹議...他揭內情勸：不用羨慕

▲熊貓外送。（圖／記者李宜秦攝）

記者張嘉晏／綜合報導

外送平台「foodpanda」1月才因新的計酬方式引發勞資爭議，延燒到2月仍無解。不過有網友近日就投稿一張薪資單到靠北粉專，可見這名外送員2月的總收入竟高達13萬，讓不少同業不敢置信，質疑根本是P圖。然而也有人跳出來表示，真的有一名外送員每天拚了命跑單，才有這樣的成果，勸大家不用太羨慕。

臉書粉專「靠北熊貓」近日出現一則薪資單，上頭記錄著該外送員2月的薪水，上半月和下半月加起來高達13萬6415元。貼文中也寫道，「機會是留給準備好的人，那些愛抱怨、沒資源，尤其是搞罷工的，最好都別再回來囉！」

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▲月收13萬的薪資單。（圖／翻攝自靠北熊貓）

貼文上線後，立刻吸引同行熱議，不少人質疑起圖片的真實性，認為應該是P圖成分居多，「第一次看到件數獎勵有4萬多」、「看起來跟公司傳的形式不一樣，別再唬爛」、「格式、間距、字體都不一樣，還要再努力」、「里程獎勵怪怪的，除非都短單，我只有他一半的薪資，里程獎勵卻跟他一樣」。

不過也有人說，薪資單的主人是真有其人，「這是桃園一個男生跑的，剛我說他要火了」、「這是我們群組另一位師傅跑單的，不知道為啥被放來著」、「他每天睡沒5小時，整月無休，加上過年跑的人少，才有此好成績，所以不用羨慕」。

另有外送員指出，2月的薪資信一共發了3封，原因是第一次有誤，認為這應該不是改過的圖。

▼ 有人說公司搞錯，薪資信寄了3次。（圖／翻攝自靠北熊貓）

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