誰說街坊冷漠！他居家隔離「社區警衛、鄰居超幫忙」　對比親友反應嘆氣了

▲自中港澳、南韓等三級警示地區入境者，須接受居家檢疫14天。（圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

根據我國目前規定，凡從中港澳、南韓、義大利及伊朗入境的民眾，回台後必須接受14天的居家檢疫。一名網友就分享了自己正在居家隔離的心得，除了感謝街坊鄰居的熱心協助，也不免感嘆新冠肺炎就是面「照妖鏡」，讓他看清到底誰才是真正對他好的人。

有鄉民日前在PTT新冠肺炎版發問，他表示自己目前在中國出差，對於回國後要居家檢疫的狀況大致了解，但又想起自己住的社區大樓有門禁，擔心物流和外送會因此無法送東西上門，好奇若是為了「生存」而必須到一樓大廳拿外賣，是否就算違規？

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▲接受居家檢疫者若住在社區大樓，必須由其他人協助把物資送上樓。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，另一名正在居家隔離的網友則是熱心分享自己的經驗，他表示自己開始隔離之後，不僅是里長，連社區大樓的主委、警衛和鄰居都非常關心他，也會主動幫忙。他表示，自己擺了一張椅子放在門口，警衛不管是外送餐或是包裹都會幫忙拿到樓上，垃圾也會幫忙丟。

「老實說這次蠻感謝社區大樓的協助。」原PO透露，大樓的警衛都會主動打給他，詢問有沒有缺什麼物資；而他遇到的外送員，明明知道他正在隔離，也都不嫌棄地親自把東西送上樓、放在門口的椅子上，即使不是熟人，卻讓他明顯感受到溫暖，沒有惡意更沒有歧視，「人家說現在北部街坊鄰居越來越冷淡，我倒認為台灣人還是很有溫暖的。」

▲新冠肺炎讓網友看盡人情冷暖。（示意圖／達志影像／美聯社）

不過原PO話鋒一轉表示，社區有這麼多人在協助他，反觀某些親友的偏差觀念及閒言閒語，才真的讓他快吐血，「一個武漢肺炎不僅可以知道誰對你好，最好的還是照妖鏡功能啊！」

他也感嘆，自己大概關到第10天時情緒會變得有點躁動，必須好好找些休閒娛樂來紓壓，同時也奉勸大家要好好照顧自己的身體，「真的發生在身邊，才真的會發現到武漢肺炎離自己很近，這不是恐慌。」

貼文一出，鄉民紛紛留言「千金難買好鄰居，恭喜」、「患難真情真正可貴」、「有人幫忙是互利，一邊可以放心隔離，另一邊不用擔心隔離者到處亂跑增加風險」、「鄰居+管理員一級棒」、「鄰居素質好千金難買，祝福健康出關」。

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