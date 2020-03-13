感謝辛苦付出！　不具名婦人到派出所送口罩「警察心暖暖的」

▲婦人拎著裝有口罩的提袋，上頭還寫著感謝字樣，送給派出所警察。（圖／警方提供）

記者李忠憲／台中報導

一名婦人日前帶著一個紙袋到第四警分局春社派出所，放上一個提袋上頭寫著「感謝警察先生辛苦付出 愛你們！」字條，未留姓名就離開。員警一看發現原來是送口罩，十分感動。春社派出所所長江松泳感謝民眾愛心，但目前警方口罩存量暫時足夠，可留著自用或送給最需要的人。

第四分局春社派出所警員謝昊哲日前某日上午10點值班時，突然有一名婦人拎著一口提袋進到派出所內，並放在受理台上。謝員好奇問「有什麼事嗎？」，對方僅說「這是要免費給警察使用的！」接著雙手合十，轉身準備離開。

▲▼婦人拎著裝有口罩的提袋，送給派出所警察。（圖／警方提供）

謝員想確認袋中物，婦人接著說「警察先生辛苦了，你們比較需要口罩，這是我的一點點心意。」他得知婦人送口罩，告知他目前派出所的口罩暫時足夠使用，但婦人仍堅持要送，隨即離開。婦人未留姓名，在袋子上還寫著「感謝警察先生的辛苦付出 愛你們！」字樣，讓員警的心暖暖的。

春社派出所所長江松泳表示，目前派出所口罩數量暫時足夠使用，請民眾自行保留防疫備用，或是給更需要的人。警方十分感謝婦人的暖心義舉，大大提振同仁士氣，對於執勤更有動力！另也提醒，大家一起落實使用口罩的三時機，包括有呼吸道症狀者、看病陪病者、慢性病患者外出建議戴口罩，大家「疫」起珍惜使用口罩資源。

・停產會崩潰

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