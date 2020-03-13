藥局私下賣口罩「5個100元」遭疑暴利　店長痛心：進貨價就18元

▲板橋一家藥局遭質疑私賣口罩賺暴利。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新冠肺炎全球疫情延燒，台灣近日才推出口罩預購系統，讓民眾可以降低排隊的時間，不料新北市板橋區一家藥局卻遭投訴，有零售「無鐵條」的醫療口罩，5個1包竟賣1百元，民眾質疑是在賺取暴利；對此店長則表示口罩是從沒被徵購的工廠買來，進貨成本就高達18元，原本只是想單純服務地區居民，根本沒有所謂利潤可言。

有民眾發現，板橋地區這一家藥局有在零售醫療級口罩，每一個價格20元，5個1包要賣100元，與政府目前配發給藥局的每個5元比起來，貴了4倍之多，質疑藥局是私下兜售要賺取暴利。

▼藥局外有民眾排隊準備要購買口罩。（圖／記者陳豐德翻攝）



而記者實地走訪後發現，上午就有民眾在藥局外排隊等著購買口罩，而藥局私下販售的為紫色醫療級口罩，以透明夾鏈袋5個為一包，但是該批口罩並沒有支撐鼻子的「鐵條」，上頭還印著Mada in Taiwan字樣。

藥局店長表示，這批並非政府所配發的「實名制」口罩，而是他自己向沒被政府徵購的口罩廠批來，每一個成本就達18元，還不含倉儲及包裝成本，原本只是想說服務地方民眾才販賣，不少人不只買過一次，沒想到自己一片好意卻遭民眾檢舉，覺得十分痛心。

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