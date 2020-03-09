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追求「房東的媳婦」借她2萬要不回　醉男燒機車辯「瓶裡裝清水」

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▲▼男子求愛陸配借錢沒還，竟放火燒機車洩憤。（圖／民眾提供）

▲男子求愛陸配借錢竟兩頭空，酒後放火燒機車洩憤。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

求愛借錢要不回竟縱火洩憤！張姓男子追求大陸籍的房東媳婦，見她去大陸過年返台居家隔離期間沒收入，出借2萬元當生活費。他見張女沒有還錢意思，8日深夜酒後將她家門口的機車放火燒掉洩憤。警方表示，張男已涉犯公共危險罪，將依法送辦。

昨日深夜10點多，民眾報案稱西屯區西屯路三段有一輛機車突然起火，第六警分局獲報立刻派遣線上警網前往，員警到場後發現，消防人員到場發現，現場為一輛機車及雜草起火，另有一男一女正用水管試圖澆熄火勢。警方立刻通報119，消防局也出動人車到場，隨即撲滅火勢。

▲▼男子求愛陸配借錢沒還，竟放火燒機車洩憤。（圖／民眾提供）

▲▼消防隊到場將火勢撲滅。（圖／民眾提供）

▲▼男子求愛陸配借錢沒還，竟放火燒機車洩憤。（圖／民眾提供）

警方現場詢問下，58歲張姓男子才坦承「火是我放的！」，但他卻否認澆淋瓶子裡裝的是易燃液體，反說裡面裝清水。只是要澆熄火勢。

據了解，林女是大陸籍配偶，先生已過世，與公公住在一起，其公公租隔壁的房子給張男。張男對林女有愛慕之情，頻頻示好。當工人的林女今年回大陸過年，返台後居家隔離14天，沒收入的她就跟張男借2萬元當生活費。豈知隔離結束至今，林女都沒有還錢的意思，張男8日晚間藉酒壯膽，跑去要錢，卻不見林女出來，由愛生恨才放火洩憤。

▲▼男子求愛陸配借錢沒還，竟放火燒機車洩憤。（圖／民眾提供）

▲▼男子潑灑完液體後將瓶子丟下，並用雜草將機車蓋上，點火後還在一旁看著。（圖／民眾提供）

▲▼男子求愛陸配借錢沒還，竟放火燒機車洩憤。（圖／民眾提供）

警方經調閱現場監視器，發現張男確實先用容器往機車潑灑液體，再將雜草丟到機車上後點火。警方也查扣打火機，並將已燒毀的容器帶回，由鑑識人員進行鑑定，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

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