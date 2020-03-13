1天能產300萬個！　大陸用「戰機技術」製全自動口罩機

▲大陸用殲20技術製全自動口罩機。（圖／翻攝自網路）

記者鄭思楠／綜合報導

為加快口罩生產，應對疫情。大陸航空員用製造殲-10、殲-20飛機的數位化技術，研製出全自動口罩生產機，目前已投產。此外，大陸官方12日表示，全國1個多月來查獲的假口罩多達8066萬個、假消毒水也有37萬件，處罰及沒收的款項達人民幣2.3億元（新台幣約10億元）。

據《央視軍事》報導，中國航空製造技術研究院長、全自動口罩機研製項目總指揮李志強表示，為在短時間內提高口罩產能，相關單位運用製造殲10、殲20戰鬥機的數位化技術，研製24台全自動口罩生產機。

李志強稱，這款口罩生產機可連續工作24小時，每台每分鐘可產製100個口罩，24台機器的日產能預計達300萬個；目前已造出4台，先交付給口罩廠使用，3月底可全部製造完成。

據了解，生產出來的一次性醫用口罩，拿在手上感覺製作十分精細，戴起來防護效果也很好。口罩由3層布組成，最外面是無紡布，能起到抑菌作用，中間層是最關鍵的熔噴布，主要用於隔離病毒。

此外，中國國務院聯防聯控機制12日下午舉行記者會，市場監管總局執法稽查局長楊紅燦在會中指出，目前中國市場口罩原料供應出現供需矛盾，一些不法經營者藉機哄抬價格擾亂市場秩序；一個多月來共出動執法人員700萬人次，查獲假口罩8066萬個、假消毒水37萬件，罰沒款項2.3億元人民幣，並將598宗違法案件移送法辦。