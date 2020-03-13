大學畢業合照全戴口罩　張廖萬堅PO照「急尋愛女」！網歪：女兒好正

▲立委張廖萬堅臉書放上愛女給他的大學畢業照，師生竟全戴口罩，根本認不出誰是誰。（圖／張廖萬堅服務處提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎肆虐國際！立法委員張廖萬堅13日臉書發文貼出一張愛女張廖永臻傳給他的照片，說是大學畢業照，裏頭的老師、同學卻都是戴口罩，根本認不出誰是誰，張廖萬堅開玩笑的直呼「我的女兒妳在哪裡？」，引發臉友熱議，「30年後可能自己也認不出」。原來，是大家在畢業年遇上肺炎疫情，才拍出這樣的照片留念。

張廖萬堅今天在臉書發文並上傳一張大合照。只見大合照裡的人幾乎全都戴著口罩，沒口罩的就用手遮臉，根本認不出任何人的面孔。他發文說，「女兒深夜傳給我一張畢業照，早上起來，我的女兒你站在哪裡？」文一出立刻讓臉友熱烈討論。

▲張廖萬堅愛女的大學畢業照師生全戴口罩，引發臉友熱議。（圖／張廖萬堅服務處提供）

有人說「值得永遠紀念的畢業照」、「沒戴口罩的還遮臉，太有趣了」、「都戴口罩拍？難得的回憶」，還有人PO上父女兩合照直誇「漂亮女兒在這啦！」。張廖萬堅還回說「30年後連自己都找不到了」，有人也附和「現在要在照片後面註明第幾排第幾個」，讓眾人笑翻。

▲▼立委張廖萬堅的愛女張廖永臻是個美人胚。（圖／張廖萬堅服務處提供）

張廖永臻受訪時表示，就讀輔仁大學新聞系的她今年畢業，因為剛好遇到肺炎疫情，師生討論後決定拍下這難得的畫面留念。

她也說，這次的疫情讓許多大學畢業旅行、團體活動都因此取消，他們每年都舉辦的謝師宴雖仍照常舉行，但大家為了防疫都會戰戰兢兢，做好一切防護工作，保護自己也保護別人。

▲張廖永臻輔大新聞系剛畢業，一心想當記者。（圖／張廖萬堅服務處提供）

提到畢業後的規劃，張廖永臻侃侃而談說，她從小就喜歡與人互動聊天，加上父親曾當報社記者及主管，經常分享當記者的甘苦，讓她十分嚮往。高中時，她的功課除了英文，其他都沒特別突出，因此決定朝自己所愛的記者夢發展，也如願考上輔仁大學新聞系。

她表示，去年暑假她到中央通訊社實習約2、3個月，正值大選初選階段，她跟著政治線的前輩四處跑新聞，什麼都跑，讓她受益良多。目前在公關公司工作的她正計畫出國留學，「才上班沒幾天就想著追新聞的日子！」她計畫要到英國念媒體相關的研究所，學成後再投入最愛的記者行列追新聞。

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