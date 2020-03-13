台大提紓困方案　3、4月校內廠商租金減半、校外商家租金減收25％

▲台大表示，新冠肺炎疫情不只影響學校的學生、教學和學習，同時對校園及其相關商家業者，帶來極大的衝擊。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情日趨嚴峻，行政院日前通過紓困振興辦法，內容包括受影響企業利息減免、營運資金及振興資金利息補貼等。台灣大學今（13日）也發新聞稿指出，校方推出紓困方案，盼能與校園的合作夥伴，共體時艱，其中包含校內合作廠商3、4月租金減半、校園外合作商家，3、4月租金減收25％。

台大表示，新冠肺炎疫情不只影響學校的學生、教學和學習，同時對校園及其相關商家業者，帶來極大的衝擊。從過年春節、寒假到延後開學，許多校園相關業者面臨考驗和危機。除了積極落實校園防疫工作，為使校園合作商家及廠商夥伴安心，台灣大學推出紓困方案，盼能與校園的合作夥伴們，共體時艱，攜手度過疫情難關。

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台大相關紓困措施如下：

1. 校內提供餐飲、3C...等生活服務的合作商家，三、四月租金減半；校園臨馬路邊及校園外的合作商家，三、四月租金減收25％。

2. 依促進民間參與公共建設法委外營運之場地，由民間機構依個案契約約定，提出具體損害事實，申請減免租金或延長許可。

3. 承租本校古蹟及歷史建築營運中之商家，得延長租期兩個月。

台大說明，以上紓困方案，將先行兩個月（3、4月），再視疫情發展後續調整，並強調，台大不只落實校園防疫工作，讓學生安心就學，學習不中斷，同時善盡社會責任，經由紓困方案與校園合作廠商及夥伴，攜手度過疫情難關。