台大電機研發「防疫一號」　非接觸式額溫槍成本不到3000元





▲台大電機研發「防疫一號」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

防堵新冠肺炎疫情延燒，許多校園實施進館舍需量體溫制度，但為避免人與人接觸，台大電資學院研發智慧防疫裝置「防疫一號」非接觸式自動量額溫裝置，該設施不需人協助，且非接觸式測量額溫。電資學院電機系博士劉振森指出，只要有基本電工知識的民眾皆能自行製作，該設施成本也僅需3000元左右。

劉振森表示，將傳統接觸式額溫槍改為非接觸式自動量測，除遠比熱像儀成本為低，最重要的是能有效降低人力、製作成本及接觸性的感染風險，設計圖將放置該院及電機系網頁上，公開給全國有需求之單位自行或協助尋求廠商製作，目前已有多3處機構詢問，未來期可廣招有意願合作之廠商，一同為防疫盡力。

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▲電資學院電機系博士劉振森。（圖／記者崔至雲攝）

劉振森也說，「防疫一號」成本只要市面上1、2000元的額溫槍、2、300元的紅外線偵測器，以及1000多元的電源供應器，加上組裝費、架子等，僅需3000元左右，比機場用或大型商場用熱感像儀的20、30萬元，成本低很多。

電資學院院長張耀文說明，目前疫情出現，對很多領域而言，為了防疫，是危機，也是轉機。利用電機資訊領域的技術，可以大幅提升防疫的效能，阻止疫情的爆發和蔓延。例如，利用語音輸入做自動疫情調查、大數據分析來防範疫情的擴散、用機器人到危險感染的區域噴灑消毒劑，自駕車為醫務人員運送物資等。

▲受測者不需要接觸額溫槍任何部位，即可量測到體溫。（圖／記者崔至雲攝）

張耀文近一步說明，國內電機資訊和工程領域的研發水準極高，大家應該手牽手，一起合作用智慧科技來協助防疫，造福社會。劉振森的設計，成本低廉，但非常實用，切合當前防疫所需。希望藉此設計的公開，拋磚引玉，吸引廠商投入量產，以利各單位應急，大家一起來貢獻己力做防疫。