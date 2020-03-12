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台大教授預測疫情最新「趨勢圖」曝！韓國3月底收尾、義大利2種結局

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▲▼ 台大教授預測疫情最新「趨勢圖」。（圖／翻攝徐丞志臉書）

▲台大教授預測疫情最新「趨勢圖」。（圖／翻攝徐丞志臉書）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情影響全世界，超過100個國家、至少11萬5000人確診感染，並有4200人病逝。台大化學系助理教授徐丞志在臉書上公布最新的疫情預測，他研判，只要韓國大城市不要有大規模的疫情再爆發，應該可以讓新增確診數穩穩緩降到三月下旬趨零，疫情有機會在三月底前收尾，最後的確診人數大約會落在1萬人以內。

徐丞志日前運用簡化的高中動力學模型，模擬出新冠肺炎發展情形，他利用燒杯推測出3套疫情趨勢劇本。昨日他再次以動力學模型推估未來韓國及義大利的疫情趨勢，一樣把流行病學中的 SIR model 簡化成「S（susceptible） + I（infected）→ 2 I」的形式進行模擬，推估韓國和義大利全境內「每日」的新增確診人數，接著累加後再畫成「逐日累積確診數」。

請繼續往下閱讀...

▲加拿大多倫多北約克醫院（North York Hospital）的醫護人員為前來加護病房探病的民眾穿戴口罩與長袍，避免感染SARS。（圖／路透）

▲徐丞志預估義大利疫情將有兩種結果。（示意圖／路透）

根據徐丞志的疫情模擬趨勢，他說，韓國的疫情即將見底，總數在萬人以內；義大利全境大爆炸，即將成為另一個湖北，至少五萬人確診起跳；伊朗前景未明。值得注意的是，南韓這次並未實施類似武漢的強力封城手段，僅管制大型集會活動，但同樣也達到不錯的防疫效果，隨著歐美相繼淪陷，南韓的經驗將很值得世界其他國家借鏡。

徐丞志再說，這次韓國的高峰期（Feb. 26 - Mar. 08，共 12 天）甚至比武漢疫情（約18天）的還來的稍短，推測主要有兩個原因。第一是南韓的醫療照護量能還沒到整個崩潰的程度，大部分有症狀的患者可以在醫院內接受隔離治療；第二是南韓此次傾全國之力去拉大實驗室檢測量能，並針對所有可能的感染者進行全面病毒篩檢，除了快速消化等待檢測的時間外，更重要的是可能的最早時間點就把有感染力的人找出來進行隔離。如此幾點都有助於減少峰寬。

至於義大利的疫情，徐丞志坦言，「看起來就沒那樣讓人開心了」，義大利的確診數增加的速度，在上周已經跟韓國死亡交叉，不幸地開始往湖北的情況走去。徐丞志參酌湖北以及南韓的情況，去抓兩個邊界條件來推測最終可能的確診數。第一個較「樂觀」的情況是假設義大利本周開始的全境封鎖和封城隔離有效，然後高峰期抓12天，推估最終確診數為50,000人，單日確診最高峰出現在3月16日，最高峰的時候每天大約確診3,000人，每日新增數到4月初開始會逐漸停止增加。

▲韓國新冠疫情大爆發。圖為一身防護裝備的軍人正在街頭進行消毒工作。(圖／達志影像／美聯社）

▲韓國新冠疫情大爆發。圖為一身防護裝備的軍人正在街頭進行消毒工作。(圖／達志影像／美聯社）

第二個情況是比較悲觀的情況，有點類似湖北的情況，爆發疫情的區域在全面封城後要過約兩周才達到高峰期，但是在預測曲線上的高峰期又比當初他在對中國的預測曲線要略長一些，象徵在全境封鎖後依然有人傳人的情況。在這個預測曲線上，最高峰出現在3/22前後幾天，單日新增達到6,000人，總確診數為100,000人，並且要到4月中之後才會停止增加新的確診人數。

徐丞志說，在第二個比較悲觀的情況下，總確診數最後來到十萬人，這個數字已經超過中國現有的總確診數。從中國的疫情中了解到，在大規模疫情爆發的核心地帶，確診數的上限往往是由「檢測量能」來決定的。整個義大利的人口數跟湖北省差不多，因此除非鄰近的歐盟國家協助義大利進行臨床檢體的檢測，不然要看到像中國最高峰那幾天，每天噴出將近四千人確診，還是有一定難度的。

徐丞志最後說明，確診數不到預期的高點，並不代表疫情不嚴重，而是受限於技術而無法得知事件的全貌，而無法作出最有效的決策，並再次強調，高精度檢測技術的量能，很大程度上也反映了一個國家的國力和科技實力。

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