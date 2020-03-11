偽造台大文憑招生又傳訊同行：台大不怎樣！　補習班負責人判刑4月

▲彭姓男子為了補習班招生，對外宣稱自己台大化工系，經查發現他並非台大畢業，也僅有肄業證明。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／新北報導

彭姓補習班負責人為了招生，竟對外宣稱自己台大化工系畢業，還為此製作假證書傳送給他人，後來與學生家長糾紛，欺騙犯行意外曝光。檢方調查時發現彭男雖然偽造台大假文憑，但卻曾私訊給其他同行老師稱，「我覺得台大不怎樣，我文宣也沒用過」，相當囂張。新北地院審結依偽造文書罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。仍可上訴。

彭男從事補教工作，在新北市新莊區開設一補習班並擔任負責人，當時他為了成功招攬學生，竟對外宣稱自己從台大化工系畢業，是高學歷師資。2018年4月間彭男直接偽造出1張假學位證書主動傳送給同行黃姓男子，閒聊中得意表示，「我去南山登錄業務大家都嚇到」、「老師問我我隨口提的」、「應該也聽過我學歷造假吧」、「我只是覺得台大不怎樣，我文宣也沒用過」等話，對於自己靠這張假文憑卻能成功騙人感到自豪。

2018年8月彭男補習班學生家長因課程、退費等問題與他發生糾紛，了解彭男學歷造假的黃男，因自己授課時數遭刪減，心有不滿下便將手中證據及實情告訴學生家長，全案因此曝光。檢警調查發現，彭男根本不是台大畢業，僅大學肄業。法官審理時他矢口否認犯行，審結依偽造文書罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。仍可上訴。

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