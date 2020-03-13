政院版《國土計畫法》爭議不斷　民進黨團將提修正動議部分限縮

▲政院版國土計畫法修正草案大大放寬限制，引發在野黨反彈。（圖／記者季相儒攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院會於上月20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。民進黨立法院黨團13日召開記者會，決議將在委員會提出修正動議，限縮政院版部分條文，包括延長通盤檢討期限1年、公告細部計畫2年；國家重大建設也將限縮在新能源、文化、農業等3領域。

行政院會於上月20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從兩年延長為「一定期限內完成」。

立法院10日召開程序委員會，民進黨團欲將政院版《國土計畫法》排入13日院會之報告事項中，但包括國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團等在野黨皆提出異議，經表決後才確定排入院會議程。

民進黨團13日上午召開「時程將屆必要延長，重大建設正面表列」記者會，內政委員會召委管碧玲表示，《國土計畫法》在2016年三讀通過，行政院也已在2018年公告全國國土計畫，但根據規定，各直轄市、縣市政府必須在行政院公布後兩年內提出縣市國土計畫，而這個時間點就在今年4月30日以前。

管碧玲指出，目前僅有11個縣市將地方性國土計畫函報內政部，還有8個縣市沒有進進內政部，若沒有在4月30日前完成就馬上有違法問題，因此有修法的必要，若加上一個月的協商冷凍期，《國土計畫法》就必須在三月底送出委員會，主要因為時間太短、溝通時間不夠，才會讓反對黨、公民團體有疑慮。

管碧玲強調，行政院絕對不是偷渡，是基於司法性的必要一定要提出，「這時間點提出來完全沒有要去偷渡的意思」，行政院本於誠心、善意、自信，以及必要性，但是來到立院就必須牽制達到平衡，民進黨團認為政院版的授權還是太廣泛、空白，因此提出兩大方向，將來在委員會審議時會變成修正條文送進去。

管碧玲表示，民進黨團不會接受政院版本所訂之「一定時間」，因為若沒訂出明確時間，會失去《國土計畫法》要求國土計畫趕快上路的立法意旨，民進黨團會提出修法版本要求修正，將全國性時效延長一年、地方性延兩年。

管碧玲也說，民進黨團要求將政院版訂定之「重大公共建設」限縮在沒有國土保育疑慮、對土地友善的三大領域，包括新能源政策、文化領域與農業領域，讓《國土計畫法》的修訂不需要有破壞國土的疑慮。

民進黨團書記長鍾佳濱表示，若按照現行法律規定，行政院絕對不可能在4月30日公布縣市政府國土計畫，所以一定要解套。他說，縣市政府公告後原法律規定要劃設國土功能分區圖，這屬於地方政府權限，但政院版將兩年改為「一定期限」，民進黨團決定不能再任由地方政府拖延。

此外，鍾佳濱也強調，民進黨團也認為經行政院核定的「重大公共建設」要明確限定範疇，這兩個重點是未來交付委員會後審查的討論重點。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，《國土計畫法》是在國民黨執政時期三讀通過，現在有六個縣市的縣市首長換人執政，應要給予地方政府必要的彈性，因此要求政院版名列出明確時間，最後的版本將會在內政委員會討論，有必要時民進黨也會提出黨團版本。

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