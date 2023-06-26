「私大學費補助」錢從哪來？　潘文忠：經費外加沒有排擠問題

▲教育部長潘文忠。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

副總統賴清德與行政院長陳建仁上周接連拋出補助私立大專學生學雜費每年2.5萬，以及高中職全面免學費政策，引發外界質疑補助經費從何而來。教育部長潘文忠今（26日）表示，相關經費會以外加方式進行，不會排擠到任何在進行中的教育政策，近期就會提出具體規劃內容。

潘文忠上午出席「112年反毒有功人士團體頒獎典禮」，接受媒體聯訪回應，大學公私立學費落差是長期存在問題，過去相關統計也證實，經濟弱勢的學生有較多比例就讀私立學校，學費負擔比較沉重，相關貸款、弱勢助學比例的趨勢，也是教育部要面對的問題。

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潘文忠說，總統和行政院長也關心此議題，認為除了要有一次性學貸補助措施外，也應該要有長期性補助措施，針對就讀私校的學生提供補助措施，教育部正在進行細部規劃，會盡快向行政院提出規劃內容，強調經費會以外加的方式進行，不會排擠到目前任何進行中的教育政策。

賴清德上周三（6/20）提出補助私立大專院校學生學雜費2.5萬政策，縮減公私立大學的學費落差。陳建仁隔天（6/21）再拋出高中職全面免學費政策，並提出三大配套措施，包括公、私立大專的弱勢補助方案能夠予以擴大、高中職學費全面免費、學貸延長等。引發外界質疑選前大撒幣，全國教師工會總聯合會即批評，政府接連宣布的私大學費補助、高中職學費全免，這些政策都沒有經過公共討論，要求召開國家教育會議。