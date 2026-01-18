　
地方 地方焦點

熱血119！南消五大攜手弘開善德會捐血　283袋熱血挺生命

記者林東良／台南報導

為發揚消防人員熱心公益精神，並紓解近期血庫存量壓力，台南市消防局第五大隊仁德分隊於17日在仁德運動公園，攜手弘開善德會及捐血中心舉辦「熱血招募捐血暨消防節宣導活動」，號召警、義消同仁與市民一同挽袖捐血，以實際行動守護生命。

活動現場除消防同仁踴躍參與捐血外，也吸引不少熱心民眾到場響應，展現消防單位與社區攜手守護生命的凝聚力。主辦單位統計，本次活動共募集283袋血液，由168人成功捐血，為血庫即時注入寶貴能量。

除公益捐血外，現場也設置「防火防災宣導站」，由消防人員向民眾說明住宅用火災警報器（住警器）裝設的重要性，並宣導地震、颱風等災害發生時的應變對策，提醒市民平時就要做好居家防災準備，讓安全不只停留在口號。

弘開善德會表示，本次為開春首場捐血活動，特別與仁德消防單位合作舉辦，並加碼鼓勵50歲以上首次捐血的善心人士致贈禮品，期盼更多人跨出第一步。善德會也感謝所有到場捐血的民眾與消防人員，「因為有你們，讓愛得以延續」。
消防局第五大隊大隊長陳坤宗表示，消防人員平日執行救災救護任務，最能體會生命救援的急迫性；此次捐血活動不僅展現消防人員剛毅背後的柔軟，也希望透過消防節的契機，提醒民眾落實居家防火、防災對策，共同打造更安全的生活環境。

