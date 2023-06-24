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精進打詐作為　法務部建協商平臺即時處理詐騙案

▲▼行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

為展現「打擊詐騙、守護治安」之決心，行政院發言人林子倫24日表示，行政院除2022年7月訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」外，並於2023年重新盤點打詐國家隊相關策略、人力、物力及經費，短期間精進推動打詐綱領1.5版，致力於法制面、技術面及組織面之強化。

林子倫指出，因通訊電信的普及，網路發達科技進步，詐欺犯罪型態與技術如同新冠病毒般不斷演化而嚴重影響社會治安，政府打詐也要推陳出新。除推動新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版，更追加約13億元經費，用以強化法治面、優化技術面、擴大組織面能量，期盼跨部會、跨部門、跨領域精準打擊詐欺。

林子倫表示，行政院已請台灣高等檢察署與金管會、通傳會與數位部等相關部會建立横向協商平臺，（通傳會部分已建立），隨時處理第一線執法人員發現的問題，近期行政院也將召開跨部會會議針對各界防詐建言，持續整理檢討，精進打詐1.5「堵詐」、「阻詐」兩大面向的預防機制與作為，盡速提出具有可行性的對策方案。

林子倫強調，行政院感謝檢警調機關及第一線執法人員，長期以來對查緝詐欺犯罪的努力與付出，針對各界提出具建設性的建議方案，行政院重申將請相關機關納入政策評估，並持續檢討各面向打詐策略的成效。

林子倫說，行政院打詐辦公室也會積極督導各部會加速辦理各項防詐作為，除由下游強力掃蕩詐騙集團，並由上游端防堵減少受害者。而打詐如防疫，更有賴強化人民防詐意識，提升民眾防詐免疫力，對詐騙有充分警覺，請全民支持與行政院一起啟動反詐，全國上下一心共同打擊詐欺犯罪。

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