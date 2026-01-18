　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中婦跨過圍籬獨坐日月湖岸　見警潰堤訴苦！胞兄感謝警安撫

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方通知身為義交的哥哥接回吳婦。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中公園近日有民眾發現1名吳姓婦人越過植栽，神情落寞地坐在日月湖岸邊，不時哭泣、喃喃自語，擔心吳婦發生意外，趕緊向警方報案；吳婦看見員警到場，彷彿找到宣洩出口，瞬間大哭，向員警訴苦心中壓力，幸好經警方不斷安撫，終於平復吳婦情緒，也通知家屬接她回家。

台中市第二警分局表示，12日中午12時許，台中公園有熱心民眾發現1名身穿單薄居家服裝的婦人，情緒疑似不穩，請求警方協助；台中公園派出所警員施嘉承獲報，立刻衝出派出所、百米狂奔趕赴湖畔。

施員到場發現58歲吳姓婦人，獨自坐在岸邊掩面啜泣，施員隨即上前輕聲關懷，耐心傾聽，吳婦在感受到員警的溫暖關心後，情緒潰堤，向施員吐露心中壓力。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲吳婦坐在日月湖岸邊，經熱心民眾發現，報警處理。（圖／記者白珈陽翻攝）

經了解，吳婦與丈夫租屋，近日因家中經濟狀況不佳，加上相關社會補助遭取消，讓她擔心家庭重擔全落在丈夫身上，一時鑽進牛角尖，才獨自來到公園，施員聽聞後不斷安撫，表示員警會盡力協助，並將婦人帶返派出所休息安置，同時查證身分、通知家屬。

不久後，吳婦的哥哥趕抵派出所，原來他是一名剛下崗的義交，得知妹妹平安無事，他頻頻向員警道謝，感動地表示：「多虧大家的關心，讓妹妹感受到社會的關懷。」他也分享，自己平時投入義交與志工服務，正是抱持著一顆助人的心，並深信「善有善報，善的循環一定會回到自己身上」，未來仍會持續將這份善意傳遞給社會。

第二警分局長鍾承志提醒，台中公園日月湖為重要觀光景點與市民休憩空間，請民眾賞景時務必留意安全，切勿過度靠近湖岸，以免發生意外；近年來，市府相關單位已共同合作，於園區內增設監視設備並加強巡檢，透過警民攜手，守護公園安全。同時也呼籲大家珍惜生命、彼此關懷，若身邊親友正面臨心理壓力或情緒低潮，請多一句問候、多一份陪伴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
水電工強扯內褲硬上！　基隆女揮剪刀抵抗竟遭起訴
最狂尾牙！「一人一支iPhone 17 Pro Max」員工
釋小龍疑酒駕被抓包！　隱婚4年「私約女友人」叫代駕離開
規模4.9地震為獨立事件　氣象署：震央在和平海盆
贏了！林俊易直落二橫掃　超級750賽生涯首冠到手
快訊／16:47規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／16：47發生有感地震　台北明顯有感

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大型車死角+內輪差風險高　屏警籲：加大距離勿併行

三峽車禍女騎士亡！女兒悲抵殯儀館相驗　肇事駕駛到場低頭不語

再爆放任「無照廠商」執刀　中榮火速做出四決議：3醫停止手術

快訊／行銷公司試吃活動！現場爆一氧化碳中毒　7人送醫最小僅9歲

警臉書「藏尾詩」暗諷成大博士：你是腦殘！下場出爐

詐團頻換面交地點！屏警埋伏逮3車手　保住被害人550萬血汗錢

水電工男有想硬上！她揮剪刀抵抗竟遭起訴　正當防衛判無罪

營造公司尾牙氛氛嗨翻　大批警突衝現場...反詐宣導啦！

騎單車不慎自摔！南投13歲少年跌落12公尺橋下　消防吊掛救援送醫

台中婦跨過圍籬獨坐日月湖岸　見警潰堤訴苦！胞兄感謝警安撫

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

大型車死角+內輪差風險高　屏警籲：加大距離勿併行

三峽車禍女騎士亡！女兒悲抵殯儀館相驗　肇事駕駛到場低頭不語

再爆放任「無照廠商」執刀　中榮火速做出四決議：3醫停止手術

快訊／行銷公司試吃活動！現場爆一氧化碳中毒　7人送醫最小僅9歲

警臉書「藏尾詩」暗諷成大博士：你是腦殘！下場出爐

詐團頻換面交地點！屏警埋伏逮3車手　保住被害人550萬血汗錢

水電工男有想硬上！她揮剪刀抵抗竟遭起訴　正當防衛判無罪

營造公司尾牙氛氛嗨翻　大批警突衝現場...反詐宣導啦！

騎單車不慎自摔！南投13歲少年跌落12公尺橋下　消防吊掛救援送醫

台中婦跨過圍籬獨坐日月湖岸　見警潰堤訴苦！胞兄感謝警安撫

川普覬覦格陵蘭！丹麥分析師揭「美國4套劇本」　最極端恐直接動武

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

浪浪12公斤瘦成「行走的骷髏」幾乎病危　被愛滋養重生

台北租金太貴！他在淡水租房「每天花3小時通勤」：比工作還痛苦

開賓士看房被盯上！陸女遭劫財「全身膠帶綑綁」矇眼塞後座

林安可記者會罕見移師台灣！西武獅揭暖心原因　郭泰源吳念庭現身

大型車死角+內輪差風險高　屏警籲：加大距離勿併行

陳志押返後　柬埔寨加強掃蕩電詐捕162人含50中國籍

網紅媽整形慘死！假醫師「沒執照」幫提臀　害她過敏性休克亡

中國暫不允許進口輝達H200晶片進口　外媒爆供應鏈已暫停生產

【把你關起來！】阿金趁爸清潔籠子　秒過去用嘴關上門

社會熱門新聞

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

台中火車站夫妻大吵跳軌！為撿手機背包下場曝

中天主播淪洩密橋樑！花錢找9軍人買國防機密

快訊／一路燒到8樓　桃園民宅凌晨火警

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

大安區驚傳當街砍人！　30歲男遭2煞持斧頭劈倒

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮

快訊／行銷公司試吃活動！一氧化碳中毒7人送醫

林宸佑被收押已移送看守所！1人仍未到案

路面施工留下轎車專屬淺洞　網笑翻「最強釘子戶」

被控當小三！趙文安爆搭訕男是手搖店老闆

挖洞性侵鄰居「哈士奇玩偶」　新北男判拘40天

更多熱門

相關新聞

阿北買菜腿軟跌坐路旁　警護送平安返家

阿北買菜腿軟跌坐路旁　警護送平安返家

東港鎮一名85歲許姓阿北日前獨自外出買菜，行經延平路時因雙腳無力不支，跌坐在路旁，東港警方發現處理，確認阿北無明顯外傷後，主動攙扶並一路護送返家。讓家屬非常感激。

阿凱分享戒癮弟兄手作點心

阿凱分享戒癮弟兄手作點心

遊覽車拋錨路口擋道　8警人力拖吊

遊覽車拋錨路口擋道　8警人力拖吊

78歲嬤誤走車道　潮州警陪她辦完事再送回家

78歲嬤誤走車道　潮州警陪她辦完事再送回家

迷途山羊被送派出所　屏警化身動物守護天使

迷途山羊被送派出所　屏警化身動物守護天使

關鍵字：

台中公園心理壓力警方救援日月湖社會關懷

讀者迴響

熱門新聞

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

賀一航兒爆昔家庭裂痕！

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

恭喜！　3生肖馬年走好運

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

台中火車站夫妻大吵跳軌！為撿手機背包下場曝

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面