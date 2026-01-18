台中婦跨過圍籬獨坐日月湖岸　見警潰堤訴苦！胞兄感謝警安撫

▲警方通知身為義交的哥哥接回吳婦。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中公園近日有民眾發現1名吳姓婦人越過植栽，神情落寞地坐在日月湖岸邊，不時哭泣、喃喃自語，擔心吳婦發生意外，趕緊向警方報案；吳婦看見員警到場，彷彿找到宣洩出口，瞬間大哭，向員警訴苦心中壓力，幸好經警方不斷安撫，終於平復吳婦情緒，也通知家屬接她回家。

台中市第二警分局表示，12日中午12時許，台中公園有熱心民眾發現1名身穿單薄居家服裝的婦人，情緒疑似不穩，請求警方協助；台中公園派出所警員施嘉承獲報，立刻衝出派出所、百米狂奔趕赴湖畔。

施員到場發現58歲吳姓婦人，獨自坐在岸邊掩面啜泣，施員隨即上前輕聲關懷，耐心傾聽，吳婦在感受到員警的溫暖關心後，情緒潰堤，向施員吐露心中壓力。

▲吳婦坐在日月湖岸邊，經熱心民眾發現，報警處理。（圖／記者白珈陽翻攝）



經了解，吳婦與丈夫租屋，近日因家中經濟狀況不佳，加上相關社會補助遭取消，讓她擔心家庭重擔全落在丈夫身上，一時鑽進牛角尖，才獨自來到公園，施員聽聞後不斷安撫，表示員警會盡力協助，並將婦人帶返派出所休息安置，同時查證身分、通知家屬。

不久後，吳婦的哥哥趕抵派出所，原來他是一名剛下崗的義交，得知妹妹平安無事，他頻頻向員警道謝，感動地表示：「多虧大家的關心，讓妹妹感受到社會的關懷。」他也分享，自己平時投入義交與志工服務，正是抱持著一顆助人的心，並深信「善有善報，善的循環一定會回到自己身上」，未來仍會持續將這份善意傳遞給社會。

第二警分局長鍾承志提醒，台中公園日月湖為重要觀光景點與市民休憩空間，請民眾賞景時務必留意安全，切勿過度靠近湖岸，以免發生意外；近年來，市府相關單位已共同合作，於園區內增設監視設備並加強巡檢，透過警民攜手，守護公園安全。同時也呼籲大家珍惜生命、彼此關懷，若身邊親友正面臨心理壓力或情緒低潮，請多一句問候、多一份陪伴。