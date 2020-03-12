「口罩不夠，我來！」苗栗國就是霸氣　議員鄭聚然願捐600萬製造

▲苗栗縣議員鄭聚然在議會質詢時說，口罩不夠引起民眾恐慌，並表示自己願意出資600萬買機器生產口罩。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣立委陳超明日前才因口罩問題引發眾議；苗栗縣議員鄭聚然11日在議會臨時會報告時，也針對口罩不足問題質詢衛生局長張蕊仙，既然苗栗被稱為「苗栗國」，為什麼不能獨立自行生產口罩？要求衛生局向中央轉達開放民間生產口罩，1台機器300萬元，自己願意出資600萬元，購買2台機器生產口罩，以5個10元提供給需要的鄉親。

鄭聚然在質詢時表示，全世界都在缺口罩，很多鄉親和他要口罩，他本來想要進口口罩給大家使用，但發現想進口還會面臨重重關卡，直指政府拘泥於形式，不讓人家生產，尤其現在工廠景氣不好，為什麼不讓人家換機器，他並指，「富士康在中國生產，中國有限制嗎？沒有耶。富士康也沒有醫療執照啊！」

鄭聚然還說，大家為了買口罩很辛苦在排隊，尤其看到有人1個口罩還戴了5天；政府口口聲聲呼籲鄉親不用恐慌，若政府供給充足，鄉親人人都可以買得到口罩，那大家還會恐慌嗎？雖說口罩購買方式現在已有改善，可以透過網路下單，但老人家懂得網路嗎？

鄭強調，防疫視同作戰，他是真的想要投資，花600萬元添購2台製作口罩機器，2條生產線生產口罩，5個賣10元，透過村里長，家家戶戶都可以買得到，讓鄉親不用排隊，這樣才能消除民眾的恐慌，也希望衛生局能將此訊息傳達給中央。

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