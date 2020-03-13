嘉市府攜手嘉鳳獅子會　舉辦街舞大賽誓言反毒

▲市府與獅子會、築夢者舞團共同舉辦反毒街舞大賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉鳳獅子會與市府警察局、社會處於警察局一樓大廳舉辦反毒街舞大賽記者會，將反毒嘻哈歌曲結合時下流行街舞，讓青年學子透過街舞，認知到毒品的可怕與吸食的後果，一起拒絕毒品，進而成為宣傳反毒的校園尖兵。

市長黃敏惠感謝獅子會在張秀華總監帶領下，透過不同活動落實反毒工作，以及警察局訓練有素的第一線同仁守護人民治安，這次將反毒結合街舞，讓嘉義市成為街舞首都，歡迎各位舞林高手用最健康的方式，讓街舞被看到。

國際獅子會300-D1區總監張秀華議員表示，獅子會長期致力推廣反毒工作，也感謝市長黃敏惠及市府團隊對於獅子會舉辦的街舞大賽用心協助。我們相信愛好舞蹈的人不會去吸毒，藉由運動讓青少年遠離毒品。這次街舞大賽因為疫情關係延後辦理，希望愛好街舞的人士踴躍報名參加。

嘉鳳獅子會會長李素如說，今年由嘉鳳獅子會承辦反毒活動，之前多為靜態校園宣導，告訴同學新興毒品就在你身邊，絕對不能因好奇嘗試。這次發揮創意舉辦街舞比賽，希望讓青少年愛上街舞運動，並宣示反毒決心。

有鑑於新興毒品使用人口持續上升，嚴重危害青少年身心健康，並造成治安隱憂，嘉鳳獅子會與市府警察局、社會處共同舉辦「舞力全開 毒品走開 反毒街舞大賽」，比賽將於3月28日星期六上午10點於中正公園舉行，特別邀請享譽國際的築夢者舞團擔任評審，也邀請奪得2019Hug N Rap全國饒舌創作大賽冠軍的水樂男孩SQuiDJ江建賢與Gucci GG FLEX雙人組擔任主持人。

本次街舞大賽由主辦單位指定反毒饒舌配樂並示範指定舞碼，鼓勵參賽者在同樣舞蹈展現不同的力道創意，也接受參賽者自行編舞、搭配不同音樂。主辦單位廣邀全國街舞高手一起來挑戰，比賽詳情請上臉書「嘉義玩的豐wonderful」。

據法務部統計，新興毒品致死案例不斷增加，法醫研究所發現吸毒者混合使用，毒癮致死者身上有7到9種毒品，其中以K他命比例最高。據食藥署統計新興毒品以「合成卡西酮類」佔最大宗，衍生多種高毒性毒品，2012-2017造成死亡案件達110人。為對抗新興毒品，行政院2017年5月提出「新時代反毒策略」，4年內提出100億經費，透過阻絕境外，強力查緝製造販賣運輸，降低需求抑制供給，提昇檢驗新興毒品能量，並修正法律彌補空窗期漏洞。

►對抗病毒靠這瓶