反毒告急　放在海洛因旁邊的505萬元不能沒收…檢憂：無法斬斷金脈

▲檢察官呼籲擴大毒品防治的沒收規定，斬斷毒販金脈，才能有助遏阻走私。（示意圖為資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

行政院日前通過《毒品危害防制條例》部分條文修正草案，著重強化醫療協助吸毒者戒癮，但檢察官擔憂，反毒政策最重要的還是斬斷販毒金援，希望目前在立院審議中的「擴大沒收」條文盡快修正通過，否則如過去案例，明明在毒販持有的海洛因旁發現了505萬鉅額現金，卻無法沒收，恐讓毒販再拿去製造、購買更多毒品殘害社會。

檢警在2008年間，破獲1起製造販售安非他命、海洛因等毒品案，在查案現場發現被刻意藏在青花瓷瓶、碎紙機內，共505萬元的巨額現金，結過涉案2名被告分別被判處12年2月、8年重刑，這筆鉅款卻因為無證據顯示為販毒的不法所得，被法院宣告不用沒收，檢察官上訴爭取也遭駁回確定。

▲林達擔心現行沒收制度嚴格，無法貫徹打擊反獨的政策。（示意圖／記者黃克翔攝）

台北地檢署檢察官林達指出，掃毒重點有「緝毒」與「戒毒」2大領域，國內毒品來源包括製造和走私，如果不能夠斬斷金脈，只是抓到下線毒販，卻無法斬斷金脈，讓上線一直有錢去走私販毒，政府宣示打擊毒品有甚麼用？

林達解釋，現行法令嚴格限制，只能沒收有證據與犯罪相關財產，而在立院等待修正的擴大沒收草案，是希望放寬與毒品相關的沒收限制，凡是可能與毒品有關，且嫌疑人無法證明有其合法的金流來源，就可沒收，直接斬斷毒販金流，否則過於僵化的法令，可能一再發生明明就在毒品旁發現的可疑巨資，卻得奉還嫌犯的緝毒困境。

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