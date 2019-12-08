南警反毒宣導主動出擊　反毒互動演出真的不一樣！

▲台南市警局宣導團反毒列車，本週日受邀前往至七股國小宣導反毒知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局宣導團反毒列車，本週日受邀前往至七股國小，參加台南市政府毒品危害防制中心及台南市南瀛獅子會所舉辦的「南瀛獅子盃第8屆反毒宣導書法比賽」，現場吸引多組選手報名參賽，同時安排市警局登台進行有獎徵答，透過簡單有趣的舞蹈動作教導大家如何破解新興毒品的偽裝。

警方邀請學生上台一同即興演出反毒行動劇，挑戰吸食毒品後的症狀，看到台上學生們創意百出不計形象演出，惹得台下眾人哄堂大笑，為本次活動增添許多樂趣。



警方再次提醒大家，如果產品的外觀包裝有重製、開封過的痕跡，成分標示不清楚，或是從來沒有見過的山寨品牌，特別是沖泡式粉末飲品及別人招待的食(飲)品，這些包裝都暗藏風險，切記不要食用，千萬不要因為好奇而服用，誤入新興毒品之陷阱。

市警局表示，犯罪預防宣導工作已朝向雙動宣導策略，「主動」且「互動」，主動出擊配合市府各局處活動辦理宣導，且能有效利用民間及其他公部門資源，擴散宣導效益；而在宣導形式上力求互動，拉近距離，像是行動劇、舞蹈及故事繪本等創新表演手法，利用寓教於樂的方式，教育民眾認識毒品危害，提升反毒知能，進而勇於拒絕毒品，並透過正當休閒活動紓解壓力，增加生活樂趣，以減少接觸不良場所的機會，降低施用毒品風險。