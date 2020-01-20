嘉義縣市愛心年菜暨服務經費募捐　尚有一成缺口

▲嘉義市各界寒冬送暖關心獨居長者。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國際獅子會300-D1區總監張秀華 (現任嘉義市議員)，連續8年發起愛心響應，今年邀集嘉鳳獅子會募集263份愛心年菜，1/20上午在嘉鳳獅子會會長李素如及獅姐們陪同下，與華山基金會工作同仁前往嘉義市71歲吳姓阿嬤與87歲王姓阿嬤家致贈愛心年菜，慰問長輩身體狀況並幫長輩戴上編織的圍巾、圍脖。嘉義市中區扶輪社社長董孝君牙醫師身分，送餐過程也特別關心長輩的口腔飲食問題，聽到長輩洗澡不便，特別允諾長輩協助安裝浴廁扶手。

嘉義市71歲吳阿嬤長期獨居，健康狀況不佳長期就醫，加以受限重度視障，不僅就醫困難，居所附近無大眾交通工具搭乘點，外出均依靠計程車往返，到院後就僅靠自己雙手扶持進入，就醫過程常擔心害怕跌倒受傷，在華山服務介約1年，提供關懷訪視和陪同就醫服務，大大改善案主就醫問題，不僅減輕案主經濟壓力，阿嬤也因為有人陪伴、依靠，內心安心許多。

華山基金會嘉義縣市14日開始陸續分送1330份年菜至服務的弱勢長輩家中，嘉義縣議會議長夫人黃瓊賢、新港鄉鄉長林茂盛、嘉義市中區扶輪社、慶生堂化粧品股份有限公司、桃城國際同濟會、台塑企業新港廠及嘉義廠、民雄青商會、南山人壽融豐通訊處、富邦人壽嘉鼎通訊處、救國團竹崎團委會、聖嬰幼兒園…等，也分別陪同華山基金會送年菜到番路、水上、太保、新港、民雄、竹崎的弱勢長輩家。

華山基金會秉持「在地老化」及「結合本鄉本土資源，照顧本鄉本土老人」的理念，距離農曆過年只剩下不到1周的時間，惟今年三失(失能、失智、失依)長輩年菜暨服務經費的募集達成尚差一成，亟需各界善心人士的幫忙。歡迎社會大眾有錢出錢、有力出力，愛心年菜一份700元。

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