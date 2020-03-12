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查出錯誤連署書有賞？罷韓團體控：一份多領3元

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新聞節目中心／綜合報導

罷韓行動如火如荼進行中，二階送件也在9日分送各戶政事務所查對，預計最快6月中旬就能進行下一階段投票。政治工作者陳瓊華在12日的ETtoday《雲端最前線》引用綠營議員林智鴻說法，指出若審到一件錯誤連署書可多領3元，質疑會變相鼓勵查對人員多挑一點毛病，但也補充「還在查證當中」。

▲韓國瑜VS罷韓團體 。（合成圖／記者翁進忠攝／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜VS罷韓團體 。（合成圖／記者翁進忠攝／記者洪靖宜攝）

罷韓團體更爆料，如果高市選委會對連署書簽名有疑慮，還會寄送「查詢單」核對，痛批是「白色恐怖」翻版。但高雄市議員黃紹庭並不認同，認為選委會只是依法行政，罷韓團體不要老覺得被針對，要是真的對主辦機關沒有信心，何不找中央一起辦？並叫陳瓊華不要沒有迫害就害怕。陳雖反駁：「228就是這樣來的。」但被黃秒吐槽：「那時你還沒出生。」

而資深媒體人黃暐瀚日前曾表示，罷韓連署書半個月蒐集40萬份，但投票當天要8小時投出50萬票，很難達成罷免。主持人楊文嘉重砲轟該評論「非常不夠評論家的資格」，他直指黃暐瀚還搞不懂高雄市民心態，有很多人是因為不想填連署書將個資留給公部門，跟會不會去投票根本兩回事，並舉例高雄人現在就像被渣男欺騙感情的女朋友，怨氣很重，這樣的言論並不會幫韓國瑜加分。

《雲端最前線第794集FB》

《雲端最前線第794集Youtube》

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