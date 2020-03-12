網酸「香港村」韓國瑜怒回「神經病」　白眼女神黃捷說話了

▲高雄市議員黃捷認為香港村構想不錯，但仍希望韓國瑜把自己的香港立場講清楚。（圖／地方中心攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前拋出疫情一過就要成立「香港村」廣納人才，但網友似乎不領情，批判香港村就是「納粹集中營」，針對網友意見，韓在12日的公開活動中相當不悅，直指網友「這都有神經病」，對此市議員黃捷也表明「希望韓把話收回去」，不要污名化精神病患者，不過對於香港村的內容，黃捷予以肯定，但要韓說清楚去年對香港反送中等相關議題的立場，這樣一來港人才有信心來高雄發展。

黃捷指出，「香港村」的想法不錯，但關鍵就在韓國瑜對香港相關議題的「立場」，除了要傾聽民意，也要了解港人對他自己的信任度到哪裡，不過目前民眾普遍對韓是沒有信任感的，如果對｢香港村｣這麼關注的話，為何又在去年對香港議題大多「不知道、不曉得」，甚至是摧毀香港人信心的行動，如果韓國瑜希望港人來高雄，要講清楚自己對反送中的想法，甚至是譴責港府等，如果敢大聲表達的話，再來談「香港村」的構想。

▲韓國瑜對「香港村」議題遭批頗為不悅。（圖／記者翁進忠攝）

黃捷也說，對於港人來台不管中央或地方議會都展開雙臂歡迎，時力黨團也在議會中提出「對港府譴責案」，證明國人與香港是站在一起的，希望韓國瑜不要再「大言不慚」，能把這些民意聽進去，也希望他不要再講一些讓人受傷或是失去信任的字眼。