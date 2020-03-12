基隆男手殘臉書留言不實疫情　未經求證「散播社區確診」送辦

▲ 手殘亂上臉書留言不實疫情，未經求證散播社區確診送辦。（圖／記者陳心怡攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局刑事警察大隊12日13時許，偵破一起散播社區確診疫情之不實訊息，經大隊科偵隊通知黃姓男子到案說明。黃男坦承未經查證即於網站上張貼某大型社區出現第1例確診病例，引起該社區居民及社會大眾恐慌，觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪嫌，將黃男移送基隆地檢署偵辦。

3月12日民眾於臉書Facebook粉絲專頁社團中轉載之「傳染病統計資料查詢系統」網站資訊，表示基隆市已出現第1例確診病例，藉以提醒民眾勤洗手、戴口罩，全民一起防疫，沒想黃男「手殘」未經查證，在該文章下方留言，表示該確診病例是位於基隆市某大型社區，造成該社區民眾恐慌，轉載民眾隨即向基隆警方檢舉。

經基隆刑大科偵隊向「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」及基隆市衛生局查證，該則留言訊息顯為不實訊息，並追查該留言網友身分；經黃男到案說明，坦承未經查證，即於網頁留言某大型社區確診病例，進而引起該社區居民及社會大眾恐慌。

基隆市警察局呼籲民眾，面對傳染病應配合中央流行疫情指揮中心之各項宣導及防疫措施，對於疫情資訊應謹慎面對，切勿以訛傳訛，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，得處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

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