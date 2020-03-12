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防治新冠肺炎群聚感染　高雄鳳山長老教會推「視訊禮拜」

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▲大部分教友參加禮拜皆戴上口罩。（圖／翻攝自YouTube／鳳山基督長老教會）

▲大部分教友參加禮拜皆戴上口罩。（圖／翻攝自YouTube／鳳山基督長老教會）

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，為了防治群眾感染，台灣基督長老教會鳳山教會首度舉行「視訊禮拜」，提供教友在網路上觀看直播，取代進到教會禮拜，增加出入公眾場所機會。

▲台灣基督長老教會鳳山教會牧師潘恩盛。（圖／翻攝自YouTube／鳳山基督長老教會）

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▲台灣基督長老教會鳳山教會牧師潘恩盛。（圖／翻攝自YouTube／鳳山基督長老教會）

台灣基督長老教會鳳山教會牧師潘恩盛表示，目前教會在防疫部分是完全配合政府指令，並以預防為目標，因應疫情趨於嚴峻，教會日前也開會討論防疫措施，只要教友進到教會就得量額溫、戴口罩、酒精消毒，也要提供活動史，且只要有一名教友確診，就會即刻暫停教會活動。

潘恩盛指出，據疫情病例統計，老年人是高危險群，因此目前只要是超過50位長者以上的聚會，就先暫停，50人以下的室內聚會則是規定要開窗，保持環境通風。

▲大部分教友參加禮拜皆戴上口罩。（圖／翻攝自YouTube／鳳山基督長老教會）

▲大部分教友參加禮拜皆戴上口罩。（圖／翻攝自YouTube／鳳山基督長老教會）

教會也觀察到，原本教友流動數約450人，但是隨著疫情發展，近幾周禮拜約少了100人，因此開始嘗試使用直播的方式進行禮拜。潘恩盛表示，教會在周報放上QRcode，掃描後就可以進到教會的YouTube頻道，3月8日首度採用視訊直播方式進行禮拜，假設教友身體不適或是不方便進到教會，一樣可以在家進行禮拜，減少進出公眾場所機會。

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