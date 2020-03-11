網傳居家檢疫女子「自搭巴士回家」　台南市政府：並非事實

▲台南市政府指出，該名美國過境香港返，須居家檢疫14天之女子，係搭「檢疫專車」回家，警方查訪及防疫人員電訪，個案在家檢疫無症狀。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府指出，有關3月8日晚間7時，有一名由美國過境香港旅客入境台灣，依規定必須居家檢疫14天，依規定離開機場不得搭乘大眾運輸工具，但該女子入境後卻自行搭乘巴士返回台南居住地，經警方查證，該女子係搭「檢疫專車」回家。

市府指出，據該名女子住居地警方查證表示，該女子入境時間為3月8日晚上7時許，自桃園機場入境，並在3月9日5時許返回住家。警方指出，該名女子是搭乘由航警局警員代叫之防疫專車（租賃車），車資2380元由當事人自付，到家後由其父親接回。

有關該名女子相關通報疑似違反處置，警方表示，據所在地分局於9日晚6時8時接獲衛生所通報，該名女子疑違反居家檢疫（離開住所），經警員前往查訪結果，其實並未外出，警方持續請其父母（與其同住）幫忙注意有無離開住家。

有關其後續處置，由於這名女子係居家檢疫者，10日上午9時45分，由其居住地里幹事打電話至個案家中，由其父親接電話，其父表示有聽見個案在家中，但當事人不願與人溝通；其同住之父親表示，個案當日並無症狀。

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