臺南市長黃偉哲響應　慈濟蔬食聚善同抗疫

圖、文／慈濟基金會 林佳予

「今天的蔬食便當不僅吃出健康，也吃出美味，最主要他還是選用在地的農作食材，蔬食能讓大家健康，有了健康自然提升免疫力，對於疾病的侵襲就有抵抗力。」這是常吃素的臺南市長黃偉哲在享用慈濟的蔬食便當後的感受。

面對全球新型冠狀病毒肺炎疫情，慈濟基金會發起蔬食抗疫活動，匯聚善念祝福疫情早日消散，並為第一線醫護人員打氣，臺南市長黃偉哲獲悉後率先響應，3月10日在臺南市府內推動「一日蔬食日」，鼓勵市府各局處一週擇定一天作為「蔬食日」，用正向的心念，祝福全球疫情早日平息，同時也行銷臺南的防疫食材、在地農特產品。

黃偉哲市長指出，現今吃素不再是宗教上的因素，為了自己也為全球的健康，推動蔬食是當務之急，市府也全力配合。

3月10日在臺南市府舉辦「一日蔬食日」體驗，鼓勵市府各局處一週擇一天作為「蔬食日」，用正向的心念，祝福疫情早日平息，同時也行銷臺南各地食材，鼓勵大家多食用在地的農產品。

本日臺南市府的蔬食體驗，菜色豐富，有新化的毛豆、將軍的紅蘿蔔、善化的麻油、佳里的牛蒡、安南的白蘿蔔，還有後壁的越光米…色香味俱全的蔬食料理，出自臺南慈濟安平聯絡處志工之手。近30位的志工一早就忙進忙出，嚴選在地食材切切洗洗，用心料理，保留食物的原味。

大林慈濟醫院副院長林名男以醫學專業指出，研究發現：「蔬食比肉食可減少百分之30到50的糖尿病發生」，蔬食對防疫當然有很大的功效，因新冠病毒比較會對慢性疾病患者產生危害症狀、引起併發症。且蔬食對環境也很好，用在地食材低碳飲食，更能減少碳足跡，保護地球。

除了吃低碳食材，慈濟志工也準備環保餐具包含筷子、湯匙、叉子，由黃偉哲市長送給市府同仁，除了感恩大家響應蔬食防疫的活動，也帶動使用環保餐具。

在地食材富含高營養價值、可提升免疫力，黃偉哲市長期待藉由推廣，可幫助民眾吃出好氣色，更可提升在地農特產品的買氣，降低疫情期間農民所受到的經濟衝擊。

黃偉哲市長表示，期望藉著這個機會能讓市府同仁多瞭解蔬食的好處，多多提倡蔬食，重要的是有許多正面意義，不管是在經濟、社會、健康上，對大家都是很有幫助的。