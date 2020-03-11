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沒有公德心！台南山上花園水道博物館藝術沙坑　遭遊客倒水一度封坑

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▲「台南山上花園水道博物館」，發現戶外的藝術沙坑遭人倒水逾10處，導致沙坑積水、濕黏，而公告「封坑」整理，幸好在館方人員努力下恢復開放，館方也在臉書呼籲請民眾要有公德心。（圖／翻攝自台南山上花園水道博物館臉書）

▲「台南山上花園水道博物館」，發現戶外的藝術沙坑遭人倒水逾10處，導致沙坑積水、濕黏，而公告「封坑」整理，幸好在館方人員努力下恢復開放，館方也在臉書呼籲請民眾要有公德心。（圖／翻攝自台南山上花園水道博物館臉書）

記者林悅／台南報導

台南山上區有百年歷史的原台南水道，市府華麗變身為「台南山上花園水道博物館」，成為國內最大的水道博物館，也是台南旅遊打卡熱點，最近館方發現228連假後，發現戶外的藝術沙坑遭人倒水逾10處，導致沙坑積水、濕黏，而公告「封坑」整理，幸好在館方人員努力下恢復開放，館方也呼籲請民眾要有公德心。

▲「台南山上花園水道博物館」，發現戶外的藝術沙坑遭人倒水逾10處，導致沙坑積水、濕黏，而公告「封坑」整理，幸好在館方人員努力下恢復開放，館方也在臉書呼籲請民眾要有公德心。（圖／翻攝自台南山上花園水道博物館臉書）▲「台南山上花園水道博物館」，發現戶外的藝術沙坑遭人倒水逾10處，導致沙坑積水、濕黏，而公告「封坑」整理，幸好在館方人員努力下恢復開放，館方也在臉書呼籲請民眾要有公德心。（圖／翻攝自台南山上花園水道博物館臉書）

▲「台南山上花園水道博物館」，發現戶外的藝術沙坑遭人倒水逾10處，導致沙坑積水、濕黏，而公告「封坑」整理，幸好在館方人員努力下恢復開放，館方也在臉書呼籲請民眾要有公德心。（圖／翻攝自台南山上花園水道博物館臉書）

台南山上花園水道博物館臉書粉專PO文指出：「因為小朋友倒水進入沙坑，導致底部潮濕，我們被迫將沙坑關閉；趁著今天早上的陽光，同仁趕快來清理，大家分工合作，將潮濕的底部翻起來，讓陽光曝曬；開園後，看到孩子們興奮的衝到沙坑，發現無法進來玩時，失望的表情，我們實在很不忍心，不過，為了衛生起見，我們真的也很為難。還好老天幫忙，經過同仁努力耙翻，加上一早上的曝曬，看來潮濕情況已經相當改善，我們決定下午兩點重新開放沙坑，不要讓大小朋友失望……，還是要請大家一起維護沙坑環境，請家長提醒小朋友，千萬不要再倒水進入沙坑，也不要把石頭丟入沙坑，讓大小朋友們都能在假期，開心的在這裡放鬆」。

位在台南市山上區的「山上花園水道博物館」屬國定古蹟，佔地達56公頃，擁有近百年歷史，1897（明治30）年，由台灣總督府衛生顧問技師巴爾登（W. K. Burton）與濱野彌四郎進行台南地區的水源、水質的調查，並於1912（大正元）年開始建設，工期共歷時10年之久。

▲「台南山上花園水道博物館」，發現戶外的藝術沙坑遭人倒水逾10處，導致沙坑積水、濕黏，而公告「封坑」整理，幸好在館方人員努力下恢復開放，館方也在臉書呼籲請民眾要有公德心。（圖／翻攝自台南山上花園水道博物館臉書）

「台南水道」的水源取自曾文溪，經唧筒揚水至沈澱池沈澱再送至濾過器室，經濾材或加藥（加入明礬、曹達藥劑…）過濾等過程，再利用送出唧筒室將水送至南側山上淨水池內貯水，最後以重力給水方式，供應整個台南市居民的民生用水。戰後，在烏山頭水庫與曾文水庫的陸續完成卸下給水重責，並將多數舊有廠房設施除役；1974（民國63）年自來水公司成立後，水源地乃劃歸自來水公司管理。所有器械及建物於1982（民國71）年功成身退迄今。

▲「台南山上花園水道博物館」，發現戶外的藝術沙坑遭人倒水逾10處，導致沙坑積水、濕黏，而公告「封坑」整理，幸好在館方人員努力下恢復開放，館方也在臉書呼籲請民眾要有公德心。（圖／翻攝自台南山上花園水道博物館臉書）

原「台南水道」見證日治時期衛生工程現代化的發展歷史，其建築與空間形式頗具特色，經原台南縣政府2002（民國91）的古蹟審查會議，將其指定為縣定古蹟，2005（民國94）復經內政部審查為國定古蹟。台南市政府文化局在古蹟活化下，將台南水道規畫建置成「山上花園水道博物館」，搖身一變成為台南旅遊新景點，也是全國最大的水道博物館，開幕至今已逾40萬多人次到訪，可說是打卡拍照很夯的景點。

▲「台南山上花園水道博物館」，發現戶外的藝術沙坑遭人倒水逾10處，導致沙坑積水、濕黏，而公告「封坑」整理，幸好在館方人員努力下恢復開放，館方也在臉書呼籲請民眾要有公德心。（圖／翻攝自台南山上花園水道博物館臉書）▲「台南山上花園水道博物館」，發現戶外的藝術沙坑遭人倒水逾10處，導致沙坑積水、濕黏，而公告「封坑」整理，幸好在館方人員努力下恢復開放，館方也在臉書呼籲請民眾要有公德心。（圖／翻攝自台南山上花園水道博物館臉書）

市府文化局指出，山上花園水道博物館館區今年1月新增設戶外藝術沙坑，提供大小遊客更多元的遊憩環境，受到親子喜愛，坑內使用是不是一般的砂土，而是使用的「石英沙」比較鬆軟，有別於一般黏稠的海沙，因此價錢相對較高，但從啟用以來，遊客有人有把沙子往外撒、丟石頭、樹葉甚至垃圾進去等等破壞行為，也增加館方整理維護的負擔，但也深受遊客親子的喜愛，館方雖辛苦=力但看到孩子笑容，也甘之如飴。

對於藝術沙坑被人倒水一事，因遊客眾多，被倒水的位置至少10處以上，所以很難確認是何人所為，館方推測，可能是小孩戲砂時所為，目前已在沙坑入口處的告示牌及沙坑旁邊的水龍頭再加設相關警語，並派員加強巡查。

▲「台南山上花園水道博物館」，發現戶外的藝術沙坑遭人倒水逾10處，導致沙坑積水、濕黏，而公告「封坑」整理，幸好在館方人員努力下恢復開放，館方也在臉書呼籲請民眾要有公德心。（圖／翻攝自台南山上花園水道博物館臉書）

台南山上花園水道博物館主要分規劃為「密林區」、「花園區」及「博物館區」。「密林區」及「花園區」除了保留原台南水道園區內本有的豐富自然生態及山上苗圃，透過景觀整合工程，也規劃以綠地、植栽及花園搭配古蹟遺構，形成兼具文化深度與漫活環境的整體氛圍，是民眾戶外踏青的好選擇。

▲「台南山上花園水道博物館」，發現戶外的藝術沙坑遭人倒水逾10處，導致沙坑積水、濕黏，而公告「封坑」整理，幸好在館方人員努力下恢復開放，館方也在臉書呼籲請民眾要有公德心。（圖／翻攝自台南山上花園水道博物館臉書）▲「台南山上花園水道博物館」，發現戶外的藝術沙坑遭人倒水逾10處，導致沙坑積水、濕黏，而公告「封坑」整理，幸好在館方人員努力下恢復開放，館方也在臉書呼籲請民眾要有公德心。（圖／翻攝自台南山上花園水道博物館臉書）

另外，「博物館區」則分為A館「快濾池室」、B館「快濾筒室」及C館「送出唧筒室」等建築物展示區，各建物皆興建於1913至1922年的10年間，其中快濾筒室（含舊辦公室與舊檢驗室）為地上1層、高度12.57公尺；送出唧筒室為地上2層、高度14.44公尺，皆為磚造，屋架形式特別，整體保留完整，相當具有歷史意義，值得民眾一遊。

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