台南市政府與統一獅開啟新合作模式　黃偉哲宣傳假日限定版球衣

▲台南市政府與統一獅棒球隊合作，推出「跟著萊恩遊古蹟」、「觀光旅遊鬥陣玩」、「台南市政特派員」、「台南市民棒球日」四大主題行銷台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



中華職棒31年賽季將在3月28日開打，台南市政府與統一獅棒球隊，將以嶄新的合作模式推出「跟著萊恩遊古蹟」、「觀光旅遊鬥陣玩」、「台南市政特派員」、「台南市民棒球日」四大主題行銷台南與市政。

台南市長黃偉哲10日與統一獅領隊蘇泰安總經理，一同宣傳與眾不同的「台南假日限定版球衣」活動，由球星潘威倫、林安可、郭阜林、吳桀睿帥氣登場展示新球衣，未來統一獅球隊員，每逢週末台南主場賽事，將穿著繡有「Tainan」專屬字樣假日版限定球衣出賽，落實職棒屬地文化經營。



市長黃偉哲表示，台南作為台灣的「棒球之都」，不僅培育出許多優秀的強打巨投選手，同時也擁有1支在地的職業棒球隊統一獅，大家基於對棒球的熱愛，促進了市府與統一獅球團今日的合作；首先推出了繡有「Tainan」專屬字樣的「台南假日限定版球衣」讓統一獅與台南這座城市的關係更加緊密，也讓球迷、市民朋友更有職棒屬地文化的驕傲和榮譽感。

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黃偉哲市長也特別感謝，統一獅長年對於台南市的基層棒球做出許多貢獻，包括由統一獅球星進入校園指導3級棒球球隊，給予小球員在球技精進方面的幫助；台南市政府為鼓勵年輕選手有更多的實務體驗，在未來的賽事將計劃提供3級棒球球隊一些預算補助，前往球場觀賽與學習，只要他們穿著球衣進場以利識別。





此外，黃偉哲市長也特別提及，今日與吉祥物萊恩和魚頭君一起帶來精彩開場表演的Uni-girls，是一支具有高人氣的女子應援啦啦隊，因此，也希望台南市各級學校的啦啦隊，能夠進場觀摩Uni-girls的表演，從中獲得表演的技巧學習，透過各種與統一獅球隊的互動合作，相信台南將會以擁有統一獅在地球隊為榮。



黃偉哲說，本次與統一獅球隊合作將結合台南市政府各局處年度計畫推出一系列觀光、文化、產業和運動等活動，如文化局推出「跟著萊恩遊古蹟」，四月首推玩翻府城棒球月活動，透過統一獅球隊吉祥物「萊恩」介紹台南古蹟景點，並製作專屬限制紀念章及明信片；「觀光旅遊鬥陣玩」則由觀光旅遊局吉祥物「魚頭君」與「萊恩」攜手合作，於週六、日台南主場賽事舉行職棒應援團見面會，宣導台南觀光年度主題等活動。



此外，也結合教育局、民政局、社會局、交通局、經發局、警察局、消防局等局處，由市府媒合統一獅職棒明星及萊恩化身為「台南市政推廣特派員」走入鄉鎮，透過遊戲互動宣傳市政。



今日活動現場由熱力四射的Uni-girls和萊恩與魚頭君一起帶來精采的開場表演，隨後，黃偉哲市長聘任統一獅吉祥物萊恩為台南觀光大使以及市政特派員，統一獅球團也回贈台南觀光吉祥物魚頭君球賽全年通行證。





台南市政府期待與統一獅的合作持續深化，讓台南「棒球之都」的底蘊成為市民朋友生活的一部分，統一獅球隊今年度規劃超過45場以上台南主場賽事，並將每逢週二台南主場賽事訂為「臺南市民棒球日」，邀請大家踴躍進場，力挺台南在地球隊。

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