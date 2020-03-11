台南永康一家4口食物中毒　疑似吃下「不明蔬菜」嘔吐送醫

▲台南市永康區傳出疑似食物中毒案件，有許姓民眾1家4人，吃自行煮食的不明蔬菜後，突感身體不適，有腹痛、嘔吐現象送醫治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區11日下午傳出疑似食物中毒案件，有許姓民眾1家4人，吃自行煮食不明蔬菜後，4人突感身體不適，有腹痛、嘔吐現象，台南市消防局據報出動救護車，將4人分送永康奇美醫院及市立安南醫院急診就醫，目前院方治療中。

台南市消防局119報案台於11日下午1時43分許據報，台南市永康區竹林街有4人身體不適需送醫，119馬上出動鹽行、永康消防分隊救護車前往，救護人員發現4人有腹痛、嘔吐現象，幸好4人都意識清楚，由鹽行分隊救護車將69歲許姓男子、70歲許男姐姐等2人送永康奇美醫院急救，另永康消防分隊救護車送許男妻子66歲張女及許男65歲妹妹到台南市立安南醫院救治。4人目前分別住院救治，暫無生命危險。

救護人員初步調查，送醫4人都為親屬關係，在家中自行煮食不明蔬菜，之後4人就感到身體不適，有嘔吐噁心腹痛等狀況，疑似食物中毒，除通報台南市衛生局、社會局外，後續交由轄區台南市永康分局調查處理。衛生局已派員前往採集相關檢體送驗，以釐清相關案情中。

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