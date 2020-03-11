「台灣防疫讓澳洲欽佩不已」　澳駐台代表：持續支持台灣加入WHO

▲游錫堃接見澳洲駐台辦事處代表高戈銳。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃11日上午在立法院秘書長林志嘉、立法院秘書處處長吳慧玲等人的陪同下，接見澳洲駐台辦事處代表高戈銳等三人。高戈銳表示，台灣在新冠肺炎的防疫上，很早就啟動許多相關應變措施，讓澳洲欽佩不已，強調未來也將持續支持台灣加入世界衛生組織（WHO）等各項有意義國際組織。

游錫堃致詞時表示，每次看到澳洲的訪賓都會非常高興，因為在他1996年擔任宜蘭縣長時舉辦國際名校划船邀請賽，當時就有邀請澳洲的雪梨大學跟墨爾本大學來參賽，之後到澳洲雪梨大學訪問時，甚至發現雪梨大學將當時參賽照片貼在校史教室，更受到當時校長的熱情接待，至今讓他印象深刻。

▲游錫堃接見澳洲駐台辦事處代表高戈銳。（圖／游錫堃辦公室提供）



游錫堃也提到，在擔任宜蘭縣長時，當時縣政府以及縣政中心的建設規劃，也曾參考澳洲坎培拉的都市計畫，也藉此機會感謝澳洲長久以來對台灣的友善，台澳邦誼非常好，都要特別感謝高戈銳長期以來推動的外交工作。

游錫堃說，澳洲是台灣青年選擇出國打工、累積工作經歷與學習外語的好選擇，澳洲不管是在環保生態維護、動物保護、 農業發展等方面，都非常值得台灣學習。

此外，游錫堃也感謝澳洲總理莫里森（Scott Morrison）去年在台灣大選期間成立反間諜特別小組，打擊澳洲境內外國干預威脅，讓國際更了解假新聞以及間諜威脅從何而來。游錫堃也感謝，澳洲曾派出軍艦經過台灣海峽，透過台海自由航行也避免南海變成中國內海海域。

高戈銳則表示，感謝游錫堃撥冗接見，並祝賀游錫堃當選立法院長，他畢業於澳洲雪梨大學，得知游錫堃與雪梨大學的淵源感到特別高興。他表示，台灣在印太區域內扮演重要戰略位置，不僅是澳洲重要夥伴，更讚賞台灣是亞洲的民主燈塔。

此外，高戈銳也肯定台灣在新冠肺炎的防疫上，很早就啟動許多相關應變措施，讓澳洲欽佩不已，未來也將持續支持台灣加入世界衛生組織（WHO）等各項有意義國際組織。

高戈銳表示，澳洲近幾年陸續推動有關反間諜法、外國影響力透明化及禁止外國政治捐款等措施，未來希望加強與台灣在經貿及再生能源領域之合作。

▼游錫堃接見澳洲駐台辦事處代表高戈銳。（圖／游錫堃辦公室提供）



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