淫狼狂催花重判12年竟趴趴走！潛虎尾科大旁租屋躲2年...千名學生當鄰居

記者蔡佩旻／雲林報導

日前花蓮縣發生性侵假釋犯破壞電子腳鐐逃逸，造成民眾人心惶惶，因此虎尾分局近期均於轄區出租套房巡查，清查可疑、非在地人的身分，於上個月意外發現犯下性侵案的通緝犯路男，逃亡兩年多避居於虎尾，虎尾警方鎖定後，8日在路男租屋處埋伏多時，將其逮捕歸案後，並解送雲林地檢署執行發監。

▲路男（戴安全帽者）涉嫌性侵幼女被依姦淫幼女罪重判12年，未報到服刑2017年遭台北地檢署發布通緝，遭虎尾警方於租屋處埋伏多時，將其逮捕歸案後，並解送雲林地檢署執行發監。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，路姓男子（56歲）為基隆人，涉嫌性侵幼女被依姦淫幼女罪重判12年，但路男未報到服刑2017年遭台北地檢署發布通緝，路男法院判決中紀錄，他曾犯下多起性侵案件，其慣用手法都是冒用姓名、俊秀的男子照片，在網路上假冒身分，並約女網友在旅館見面，雙方碰面後，路男更以面膜遮掩真實面目，對方驚覺受騙，路再以強迫手段性侵得逞。

雲林縣虎尾警察分局偵查隊長李志文指出，路男每逃到一個地方，均不停留超過3個月，去年年底在虎尾大專院校、國小等學區附近租屋，但路男神出鬼沒、作息不正常，最後過濾路口監視器畫面並以車追人，追查到路男鎖定其租屋處。

李志文說，警局調查多天研判生活圈，3月8日在路男租屋處埋伏一個多小時，雖路男外貌跟通緝照片有差，但依其眼神、臉上痣確認身分無誤，將其逮捕歸案。虎尾警方也呼籲大眾，路男潛逃期間，如果有相關案件，勇於出面指認。虎尾偵查隊電話：05-6329240。

▲虎尾警方埋伏於路男租屋處樓下，等待路男牽摩托車要出門時湧上將其壓制逮補。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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