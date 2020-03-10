台北男夜衝新竹幫大一女友慶生：給妳驚喜！我在樓下　她正嘿咻前任掰性侵

▲小花聲稱被前男友性侵，因此逃到頂樓求救，讓現任氣憤地報案。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名陳姓男子凌晨從台北開車到新竹，要偷偷給交往2個多月的大一女友小花（化明）生日驚喜，他到對方租屋處時傳簡訊告知自己在樓下了，沒想到卻收到她傳來「救」的訊息。原來女方當時正和來談復合的林姓前男友翻雲覆雨，怕現任抓到她劈腿，稱遭到林性侵。檢方調查後真相大白，對林做出不起訴處分。

《自由時報》報導，陳男和小花是在2019年的暑假相識，兩人並隨即交往陷入熱戀，由於女方是大一新鮮人，他還開車幫對方從家裡搬東西到校外宿舍，以迎接將開學的大學生活。

由於開學沒多久就是小花的生日，陳男決定給對方一個驚喜，他凌晨帶著蛋糕和花束，從台北一路開車到新竹，到她的宿舍樓下後傳簡訊，「生日快樂！給妳個驚喜！我就在樓下！」

▼陳男帶著鮮花要給女友生日驚喜，未料發現被戴綠帽。（示意圖／翻攝Pixabay免費圖庫）

陳男沒等到小花下來開門，反而收到對方傳來一個「救」字的訊息，他焦急如焚詢問怎麼了，結果又收到她傳來「沒事」、「打錯」。此時，他十分緊張決定直接進門，結果在頂樓找到人。

小花聲稱被林姓前男友性侵，因此逃到頂樓求救，讓陳男氣憤地報案。但林男則強調，當天是為了談復合才去，且「復合炮」也有經女方同意，雙方發生性行為是你情我願，否認她的性侵指控。雖現場沾有精液的衛生紙DNA和林相符，但檢警調閱監視器發現，女方和林原本在宿舍外聊天，後來就進入房間，過程並無異狀。

新竹地檢署也認為，小花能離開房間，為何不跑到外面，反而逃到「無退路」的頂樓求救，此舉動並不符合常理。且檢方傳訊告訴人兩次都未到，因此不採信她的控詞，對林男做出不起訴還他清白。