虎糖百年磚造酒精槽　成「雲林駁二」提早開放有望

▲雲林縣虎尾糖廠製糖歷史已111年，位於虎尾糖廠內的磚造酒精槽，曾是東亞最大也是台灣僅存的古式酒精工場，二戰遭美軍炸毀後在1958年整建，10多公尺高的圓型建築宛如小型羅馬競技場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾糖廠製糖歷史已111年，位於虎尾糖廠內的磚造酒精槽，曾是東亞最大也是台灣僅存的古式酒精工場，二戰遭美軍炸毀後在1958年整建，10多公尺高的圓型建築宛如小型羅馬競技場，現列為歷史建物，中央核定將開發為水岸園區，虎尾鎮公所及縣府文化觀光處虎尾糖廠人員會勘，期打造虎尾觀光新亮點。

虎尾糖廠酒精槽，目前僅留的兩座殘缺圓體磚塔，目前已列為歷史建物，虎尾鎮公所配合水岸城市計畫案向觀光局爭取「亮點小鎮」，獲得入選將可獲500萬元補助，虎尾鎮長丁學忠表示，公所計畫在酒精槽周邊先行美化並修整步道，希望糖廠能同意在靠近市區圍牆闢一處側門，讓遊客能先一睹酒精槽丰采。

文觀處長陳璧君表示，酒精槽因荒廢多年，環境未整理，有安全上疑慮，所以目前未開放給一般民眾參觀，目前希望透過雲縣府、台糖和虎尾公所的力量，改善鄰近周邊環境，低度開發後再開放民眾參觀。

糖廠廠長張西德指出，水岸城市計畫除酒精槽森林、安慶圳、虎尾溪，也把部分舊倉庫納入，將開發為「雲林駁二」，未來這座偌大的水岸城市，可能發展成為中部重要的糖都觀光園區，目前正由水利署積極規劃中。

▲虎尾鎮公所及縣府文化觀光處建設處及虎尾糖廠人員會勘，期打造虎尾觀光新亮點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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