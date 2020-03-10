感覺2人有戀愛氛圍！劇組女主管為豆導性侵做證：因為她都笑笑的

記者孫于珊／台北報導

知名導演鈕承澤（豆導）因涉性侵劇組女工作人員，近日頻繁向法院報到，2週前才出庭面對不利於他的證詞後，9日再度出庭。法院今傳喚2名證人，其中一名是劇組女主管，請她說明案發當天經過，然而主管的證述似乎對鈕較有利，表示鈕在劇組常常對被害女助理示愛，而女助理檯面上及私下也都對此笑笑的，感覺2人有戀愛氛圍。

▲鈕承澤性侵案9度開庭！劇組女主管出庭作證，鈕似乎板回一成。（圖／記者孫于珊攝）

由於檢方起訴內容指出，鈕在拍攝電影《跑馬》期間，於2018年11月23日「指侵」劇組女助理，並從女助理的胸口採驗出鈕的唾液DNA，大腿內側及四肢也有瘀傷，下體更受有新撕裂傷，不過下體沒有驗出鈕的DNA。

法院2週前（2月24日）傳喚當初驗傷的婦幼醫院醫師到庭作證，釐清鈕當時有無使用強制力，並比對被害人的傷勢狀況，確認幾乎與檢方起訴認定吻合，研判犯罪工具就是手指！先前也有證人稱，鈕在拍攝另一部電影《軍中樂園》時，也曾與女劇組人員有牽扯。種種證詞恐對鈕相當不利。

▲劇組女主管說，從女助理口中感覺她認為豆導「很誠懇」，加上女助理都「笑笑的」，有戀愛氛圍。（圖／記者孫于珊攝）

如今劇組女主管出庭作證，讓鈕有起死回生的機會！據了解，主管的兒子叫鈕「乾爹」，雙方關係友好，主管表示，當晚她和女助理都沒有喝酒，但鈕有喝，3人聊天時，鈕無意間說喜歡女助理，聊天內容不僅圍繞在貓，也不停地聊女助理的工作與生活，讓她覺得鈕真的對女助理有意思，加上鈕常在劇組對女助理示愛，雖然鈕沒有直接說出「喜歡妳」等字眼，但她從鈕的語意裡可以感覺到鈕的真情。

女主管說，由於當時已深夜12點多，她準備要離開了，並跟女助理說：「跟豆導好好聊、相處一下」，女助理則沒有主動說要隨她離開，只是幫她叫車，鈕也沒有表達要女助理留下，只問說要不要送女助理回家，而女助理回「應該不用」，豆導還向她說：「不用擔心，如果她不開心，3分鐘後她就走了啦」等語，她才會放心離去。

女主管認為，她不避諱工作上的戀情，女助理也成年，當時要不要離開女助理應能自己作主，且私下關心女助理跟豆導「有無交往可能」、「介意跟年紀大的人交往嗎」、「有沒有讓妳覺得不舒服、被騷擾」等男女感情問題，女助理則沒辦法完全陳述，但從女助理口中感覺她認為豆導是個態度很誠懇的人，加上女助理都「笑笑的」，沒有不悅表情，感覺有戀愛的氛圍。

女主管還說，不料幾天後，女助理秀出手臂傷痕給她看，因此她站在朋友立場，擔心女助理已無法在劇組工作，才協調鈕給女助理1年的薪水60萬過生活，並未建議女助理提告。

▲鈕承澤面對鏡頭仍不願多作回應。（圖／記者孫于珊攝，下同）

鈕迄今皆否認犯行，據了解，鈕甚至設下4大防護罩，以誤信女助理對他有意思、他也喜歡女助理、女助理沒有抗拒，雙方已達成和解（和解金額達7位數），力拼無罪或緩刑。

庭後，鈕面對鏡頭仍不願受訪，僅向記者微笑致意：「謝謝，大家辛苦了。」隨即搭車離開。

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