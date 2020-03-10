酒醒光下身躺路邊！她下體驗出男人DNA　求償250萬判賠25萬

▲李姓男子日前趁酒店女青青喝醉之際，在汽車後座對她上下其手，洩慾完直接棄置路旁。（示意圖／取自Pakutaso）

記者徐愷昕／桃園報導

李姓男子日前邀好友呂姓男子及一酒店女青青（化名）至桃園一餐廳喝春酒，餐後李男先載好友返家，隨後見青青醉倒在他汽車後座，一時性慾大開，將車輛停靠路旁後，趁女生昏睡無法反抗之際，伸出狼爪強制猥褻，洩慾完直接將青青丟棄路旁逕自開車離去。法院審結刑事部分判李男有期徒刑8月；民事部分則須賠償青青25萬元。可上訴。

2016年2月11日凌晨，呂男至桃園一酒店消費完，同日晚間8點便開心帶裡頭的小姐青青出場至附近快炒店用餐，餐畢他又再答應好友李男邀約，與青青一同至另一春酒場合續攤。聚會結束，李男先載呂男返家，隨後他見青青醉倒在車內，一時興起性慾，將車輛暫停路邊後直接進入後座，趁青青無力反抗之際，先是扒光她下半身褲子，接著開始以手、嘴巴進行猥褻，洩慾後直接將青青丟棄在路邊，自行開車返家。

路過民眾見青青下半身赤裸橫躺路邊，嚇得即報警，警方到場時先將青青送至桃園醫院，待她酒醒後，再向她詢問詳細情況，但青青醒來時對於自己為何會變成這樣一問三不知。

醫院採集青青下體外陰部時發現李男DNA，故認定她喝醉後有遭李男猥褻，但因她陰道深處未發現李男精子細胞，故無法確定有性侵可能。另李男法庭上也僅承認猥褻犯行，否認性交。法官審結刑事部分依強制猥褻罪判李男8個月。仍可上訴。

至於民事部分，青青主張自己遭猥褻後被棄置路旁，醒來見自己下半身赤裸相當錯愕，已嚴重影響她身心狀況，向李男求償250萬。

法官認為，根據青青下體的採驗結果，僅能證明李男有接觸過青青，但無證據顯示2人有性交，考量雙方並不相識，李男為逞一時性慾竟侵犯青青性自主權，造成她日後內心不可抹滅的創傷，判李男應賠償青青25萬元。仍可上訴。

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