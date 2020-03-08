吵架遭同居男友強壓硬上…她淚崩「還射在裡面」！屏東男喊：是我被打　結局曝

▲屏東洪男不滿爭吵時女友提分手，竟霸王硬上弓性侵對方得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／屏東報導

屏東一名洪姓男子2018年與同居女友小乃（化名）發生爭執，孰料，他竟出手猛掐對方，更強脫小乃衣物「霸王硬上弓」得逞，小乃不甘受辱決定報警處理。法院審理後，依強制性交罪判洪男有期徒刑4年6月，可上訴。

判決指出，洪男與小乃同居在屏東縣一處公寓，並於同一間搬家公司任職。2018年7月12日下午2時許，2人在住處發生口角，沒想到洪男竟然用手掐住小乃的脖子，將她推壓到床上，再用右手抓住小乃的雙手，強脫小乃下身衣物性侵得逞。

小乃不甘受辱報警提告，她回顧事發經過，「我想走，他就壓住我的手腳，我想反抗，他就脫掉我的衣服，然後就強行跟我發生性行為。事發當時他有用手摀住我的嘴巴和用枕頭壓住我的臉。我跟他說我要提分手，但洪男不願意，然後就控制我的行為，還有對我施暴」，男友更無視推拒「射精在裡面」，過程中她嚇到哭泣。

但洪男矢口否認性侵女友，強調「是我被她打，我抓住她的手，我力氣比較大，讓她的手有抓痕，但我完全沒碰她的脖子」，強調當天只有吵架，沒有發生性行為。

但屏東地方法院勘驗各項事證及證人證詞後，不採信洪男的說詞，認為他造成小乃肉體痛楚與心靈創痛至深，犯後又毫無悔意，依強制性交罪判洪男有期徒刑4年6月，全案仍可上訴。

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