　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吵架遭同居男友強壓硬上…她淚崩「還射在裡面」！屏東男喊：是我被打　結局曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市彭姓男子去年10月在友人住處開趴，在笑氣助興下，一個晚上竟對12歲少女三度性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲屏東洪男不滿爭吵時女友提分手，竟霸王硬上弓性侵對方得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／屏東報導

屏東一名洪姓男子2018年與同居女友小乃（化名）發生爭執，孰料，他竟出手猛掐對方，更強脫小乃衣物「霸王硬上弓」得逞，小乃不甘受辱決定報警處理。法院審理後，依強制性交罪判洪男有期徒刑4年6月，可上訴。

判決指出，洪男與小乃同居在屏東縣一處公寓，並於同一間搬家公司任職。2018年7月12日下午2時許，2人在住處發生口角，沒想到洪男竟然用手掐住小乃的脖子，將她推壓到床上，再用右手抓住小乃的雙手，強脫小乃下身衣物性侵得逞。

小乃不甘受辱報警提告，她回顧事發經過，「我想走，他就壓住我的手腳，我想反抗，他就脫掉我的衣服，然後就強行跟我發生性行為。事發當時他有用手摀住我的嘴巴和用枕頭壓住我的臉。我跟他說我要提分手，但洪男不願意，然後就控制我的行為，還有對我施暴」，男友更無視推拒「射精在裡面」，過程中她嚇到哭泣。

但洪男矢口否認性侵女友，強調「是我被她打，我抓住她的手，我力氣比較大，讓她的手有抓痕，但我完全沒碰她的脖子」，強調當天只有吵架，沒有發生性行為。

但屏東地方法院勘驗各項事證及證人證詞後，不採信洪男的說詞，認為他造成小乃肉體痛楚與心靈創痛至深，犯後又毫無悔意，依強制性交罪判洪男有期徒刑4年6月，全案仍可上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

急診醫護訂便當小心問：有外送嗎？老闆秒回「當然送」…送達堅持不收錢

婆婆愛撿剩菜回家吃！她崩潰曝「5歲女兒吃完當晚就發燒」…網噁吐：會瘋掉

壞壞到一半暴斃…小三想脫罪喊「硬不起來」！正宮氣炸護雄風：他表現非常好

ET快訊
義大利宣布封14城　「重鎮米蘭照樣鎖城」1600萬人受影響！
泉州欣佳酒店坍塌2死！20多人待救..遺體擺空地救難人員鞠躬
案34退休婦心臟衰竭加護病房搶救　指揮中心曝最新狀況
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／彰化鹿港金屬工廠「竄出大火」！濃濃黑煙遮蓋天空　警消持續搶救中

吵架遭同居男友強壓硬上…她淚崩「還射在裡面」！屏東男喊：是我被打　結局曝

台中女警DIY簡易防疫面罩贈同仁抗肺炎　警分局長讚「心意無價」

疑疲勞駕駛釀禍　台東休旅車「撞進民宅」1婦人倒地受傷

人妻勾同事摩鐵激戰3hrs↑：要你～郵差夫辛苦送信養2幼子　一看羞照全身綠炸

同學譏「爛得像坨屎」！空官生崩潰退學飛行夢碎...求償198萬結果出爐

空軍士官橫跨16歲談姐弟戀…熟女淪「人肉提款機」！為愛扛債200萬：他交新女友

驚悚影像曝！大貨車切路肩賓士遭夾擠　衝出邊坡起火燒成廢鐵

「感謝上天安排我回台！」潤寅詐貸案王音之遣返　清晨抵機場雙手上銬出關

不肖業者趁防疫期間偷倒廢棄土　新北貢寮山坡地違規取締

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

風暴式嗑95盎司牛排切到手痠　大胃王30分鐘完食爽拿2000！

暖心哥蹲地陪妹練棒球遭無心狠K 掩面不喊痛「耐心陪打」萌翻網友

芋泥控必吃！台北四大芋頭美食 芋泥肉鬆吐司、Q彈芋圓蔗片冰

最後一名患者痊癒「病例歸零」　湖北通城縣正式宣告解除封城！

直擊校園！全員手上「被標記」　 台大生掏酒精撩妹：幫妳噴？

快訊／彰化鹿港金屬工廠「竄出大火」！濃濃黑煙遮蓋天空　警消持續搶救中

吵架遭同居男友強壓硬上…她淚崩「還射在裡面」！屏東男喊：是我被打　結局曝

台中女警DIY簡易防疫面罩贈同仁抗肺炎　警分局長讚「心意無價」

疑疲勞駕駛釀禍　台東休旅車「撞進民宅」1婦人倒地受傷

人妻勾同事摩鐵激戰3hrs↑：要你～郵差夫辛苦送信養2幼子　一看羞照全身綠炸

同學譏「爛得像坨屎」！空官生崩潰退學飛行夢碎...求償198萬結果出爐

空軍士官橫跨16歲談姐弟戀…熟女淪「人肉提款機」！為愛扛債200萬：他交新女友

驚悚影像曝！大貨車切路肩賓士遭夾擠　衝出邊坡起火燒成廢鐵

「感謝上天安排我回台！」潤寅詐貸案王音之遣返　清晨抵機場雙手上銬出關

不肖業者趁防疫期間偷倒廢棄土　新北貢寮山坡地違規取締

還原新佳酒店坍塌！工人致電屋主「一根柱子發生變形」...三分鐘後樓倒了

才說完要男星負責...蕭煌奇戳Lulu失戀痛處　她氣「你給我住口！」

女生才有！星巴克買一送一、拿鐵20元　婦女節4間連鎖咖啡祭優惠

遠距離愛情長跑7年！新郎警婚禮前接一通電話後「消失了」　獨留新娘善後

工作期間感染新冠肺炎確診　可申請職災傷病給付

大谷翔平熱身賽僅2安　張本勳抨擊打擊動作

辦公室最髒的5個地方！上班族常忽略　使用要小心

SpeXial風田「私下床照外流」：他很硬！　畫面曝光…緋聞女星傻眼了

快訊／義大利宣布封14城　「重鎮米蘭照樣鎖城」1600萬人受影響！

正妹女星爆「為討好金主穿乳環」　氣炸提告...結果「更大秘密」曝光

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

社會熱門新聞

北市婦思念已逝丈夫、愛子成浮屍　家屬跪痛哭

工程師每月6萬包養　她回家後卻翻臉

北宜轎車雙黃線迴轉！撞飛騎士竟急忙卸責：是他騎太快

鼎金斷頭嬰屍宣布破案　警方找到這2人

遭80萬徵收工廠　二期名單又有他

三重無照少年載妹　沒耍帥摔得狗吃屎

男師不倫　女兒遭諷「有幾個媽媽」

女童遭性侵亡　神祕電話助破案

高空吊籠下滑掉落　3工人當場裂亡

3人同住一屋…色男1月內偷錄女友姊洗澡8次

潤寅詐貸案王音之遣返　清晨抵機場

男付百萬結婚！女悔婚他僅拿回25萬聘金

「異丙醇」冒充醫療酒精　2嫌大賺數百萬元黑心財

熟女淪人肉提款機　空軍士官遭控愛情詐騙

更多熱門

相關新聞

車城青農林彥彣種黑豆+洋蔥有產銷履歷驗證

車城青農林彥彣種黑豆+洋蔥有產銷履歷驗證

屏東縣車城鄉青農林彥彣，學校畢業後即留鄉務農，接續長輩留下的蔥田及豆田，更承租20幾公頃種豆種蔥，配合農糧署小地主大專業農政策，其中4.7公頃種黑豆及16公頃的洋蔥，還有產銷履歷驗證，供應廠商加工。

工程師每月6萬包養　她回家後卻翻臉

工程師每月6萬包養　她回家後卻翻臉

學校警衛伸狼爪猥褻小一女童

學校警衛伸狼爪猥褻小一女童

狗鳥隔空鬥嘴　牠袋鼠萌跳大汪吼

狗鳥隔空鬥嘴　牠袋鼠萌跳大汪吼

駕車買海產　沒油停擺路中央

駕車買海產　沒油停擺路中央

關鍵字：

屏東性侵吵架

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

泰國代表酸爆譚德塞　WHO影片曝

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

一隻阿圓隔離結束痛哭道歉！

台女夾帶火鍋料血餅闖日海關　遭警逮

北市婦思念已逝丈夫、愛子成浮屍　家屬跪痛哭

游否希退出在不瘋狂！砸20萬開新工作室

夏天回到冬天！「全台變天防大雨」、降10度最冷時間曝

工讀生「臉狂磨蹭口罩」　1萬片全銷毀

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

欣佳酒店30秒坍塌影片曝！目擊噴淚

南部這裡口罩不用排　還有近5000片

楊晨熙比基尼趴走光全被拍！

TOYOTA暴力小鴨GR Yaris售價出爐

泉州欣佳酒店倒塌埋70人！空拍圖曝光

更多

最夯影音

更多
超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩

超療癒！他背後長滿黑頭粉刺...美容師巧手擠奶油花網：看不膩
超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

超輪轉！外國正妹市場飆台語買菜 流利口音姨叔傻眼...根本台灣囡仔

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

北宜轎車雙黃線迴轉害騎士噴飛 雙腿骨折...駕駛硬扯：他騎太快

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

林奕華打斷答詢還爆氣嗆「閉嘴啦」　蘇貞昌嘆：妳都知道，何必質詢？

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面