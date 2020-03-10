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肯定家扶投入弱勢　雲二監受刑人製口罩保護套贈社工員

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▲雲林家扶5位社工夥伴榮獲縣府績優社工表揚，無疑對社工深耕的專業服務是一種肯定。今喜獲雲林監獄贈送100個口罩保護套，是社工與受助家庭最好的禮物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林家扶5位社工夥伴榮獲縣府績優社工表揚，無疑對社工深耕的專業服務是一種肯定。今喜獲雲林監獄贈送100個口罩保護套，是社工與受助家庭最好的禮物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

法部部矯正署雲林監獄受刑人自製口罩套保護套，送給雲林家扶績優社工及100個服務家庭，肯定家扶社工抗疫期間持續服務弱勢，支持社工投入弱勢服務也能獲得完整的保護。雲林家扶5位榮獲雲林縣政府表揚的資深敬業獎莊芯雅、李依盈；服務績優獎廖美芳、張妤慈；熱心服務獎蔡惠姍，最大的驕傲及肯定。

法務部矯正署雲林監獄典獄長林憲銘贈與家扶中心100個口罩保護套。林憲銘典獄長表示：防疫期間，經常一罩難求。為了延長口罩的使用壽命、減少口罩替換率，特請「縫紉班」同學製作口罩保護套，完全手工車製，純棉材質，相當舒適美觀。

林憲銘說，看到社工人員經常接觸人群，弱勢家庭很多身體都不好經常進出醫院，口罩消耗量大。特贈雲林家扶，在抗疫期間作為社工與受助家庭最好的鼓勵，更減輕許多開銷。

雲林家扶中心主委陳燦勳表示，雲林家扶的社工們做好防疫照顧弱勢不打折，今年有5位優秀同仁獲縣府績優社工表揚；感謝雲林監獄捐贈口罩保護套，對社工人員的疼惜，更是對社工服務的肯定。贈送給家扶家庭增長口罩使用壽命，更能讓許多經常進出醫院的家長減輕開銷外更增強健康維護。

副主委李萬吉表示，雲林家扶5位社工夥伴榮獲縣府績優社工表揚，無疑對社工深耕的專業服務是一種肯定。今喜獲雲林監獄贈送100個口罩保護套，是社工與受助家庭最好的禮物，更是最好的照顧與支持，防疫做到好，服務一把罩，是我們的驕傲。

▲雲林家扶5位社工夥伴榮獲縣府績優社工表揚，無疑對社工深耕的專業服務是一種肯定。今喜獲雲林監獄贈送100個口罩保護套，是社工與受助家庭最好的禮物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲法部部矯正署雲林監獄送來由受刑人自製口罩套保護套，給雲林家扶績優社工及100個服務家庭，肯定家扶社工抗疫期間持續服務弱勢，支持社工投入弱勢服務也能獲得完整的保護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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